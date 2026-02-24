Trump zegt ziekenhuisschip USNS Mercy naar Groenland te sturen, maar dat ligt nog op de werf

De Amerikaanse president Donald Trump wil ziekenhuisschip USNS Mercy naar Groenland sturen, zo maakte hij zaterdag 21 februari bekend. Hij stelt dat zieke mensen op Groenland geholpen worden. Het hospitaalschip ligt echter op de werf en veel bronnen speculeren dat de echte reden een incident met een ziek bemanningslid van een onderzeeboot is.



‘We gaan een geweldig ziekenhuisschip naar Groenland sturen om te zorgen voor de vele mensen die daar ziek zijn en die er niet worden verzorgd’, schreef Trump in een bericht op social media met een AI-foto van het schip. ‘Het is onderweg!!!’



Het 40 jaar oude marine hospitaalschip USNS Mercy ligt sinds juli 2025 op de werf bij Alabama Shipyard. De onderhoudsbeurt van bijna 19 miljoen dollar zou minstens een jaar duren. Volgens recente berichten ondergaat het 272 meter lange schip nog altijd geplande werkzaamheden. Vanwege het onderhoud is het schip op dit moment niet direct operationeel, het schip ligt nog in het droogdok. Het is niet bekend wanneer het het varende hospitaalschip met 1000 bedden wel versneld inzetbaar kan zijn, maar dat het schip al onderweg naar Groenland is, dat klopt in ieder geval niet. Volgens de AIS ligt het schip (IMO: 7390454) nog steeds op de werf.



De werkelijke reden dat Trump meldt dat de Amerikaanse marine een ziekenhuisschip ‘paraat’ heeft, is waarschijnlijk een incident afgelopen zaterdag 21 februari. De Deense strijdkrachten zorgden voor een medische evacuatie van een bemanningslid vanaf een Amerikaanse onderzeeboot voor de kust van Groenland.



De Deense Joint Arctic Command evacueerde het slachtoffer met een Seahawk-helikopter en bracht hem naar een ziekenhuis in Nuuk voor dringende medische behandeling. Dit gebeurde in samenwerking met de Deense en Groenlandse autoriteiten, omdat Groenland een autonoom deel is van het Deense koninkrijk.



Gezien Trump al langer aast op Groenland, lijkt het erop dat hij nu zijn eigen hospitaalschip in de buurt van Groenland wil, in plaats van dat de Deense marine helpt bij medische incidenten. De kans dat de USNS Mercy snel die kant op vaart, is echter zeer miniem.

Reacties

24-02-2026 12:22:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.379

OTindex: 97.174

Logica is weer zoek.

Maar fijn voor het Amerikaanse bemanningslid dat Denemarken + Groenland gewoon helpen waar het nodig is.

