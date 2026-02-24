Politie vindt drugs op een opmerkelijke plek, man (23) uit Arnhem opgepakt

Drugs tussen de bananen. Of in een onderbroek. Agenten kijken tegenwoordig niet snel meer ergens van op. In de gemeente Gennep trof de politie bij een controle van een auto verboden middelen aan in een knuffel.



De politie zelf spreekt van ‘een opmerkelijke vondst’. Ze heeft donderdag tijdens een gerichte actie tegen drugshandel op de Hommersumseweg in Heijen harddrugs gevonden in een Stitch-knuffel. Het knuffelbeest, een blauw buitenaards wezen uit de Disney-stal, werd aangetroffen tussen de spullen van een van de verdachten.



De vulling bestond, meldt de politie van het team Venray-Gennep, niet alleen uit watten, maar ook uit een zogeheten handelshoeveelheid harddrugs. „Dit betekent dat het meer is dan voor eigen gebruik”, zegt een woordvoerder. „We doen geen uitspraken over de exacte hoeveelheid. Maar het gaat om meer dan 35 zogenoemde ‘ponypacks’.” Dat zijn tot envelopjes gevouwen papiertjes.



Bij de controle zijn twee verdachten aangehouden. De drugs in het knuffelbeest zijn gevonden bij een 23-jarige man uit Arnhem. „Hij is die dag aangehouden en inmiddels ook weer vrijgelaten”, aldus de politiewoordvoerder. „Maar hij blijft wel verdachte in het onderzoek.”



Bij de controle vond de politie naast drugs ook nog contant geld in de auto van de verdachte, waaronder veel biljetten van 50 euro. Om hoeveel geld het precies gaat, wil de politie niet zeggen.

Reacties

Had de politie zo’n goede neus voor drugs? Of was het zo’n uitgebreide controle? 🤔

