Moeder die kinderboek schreef over rouw verdacht van moord op eigen man in VS

Een Amerikaanse vrouw schreef een kinderboek over rouwverwerking nadat haar drie eigen kinderen hun vader waren verloren, maar vandaag moet de moeder zelf voor de rechter verschijnen. Ze wordt namelijk verdacht van de moord op haar man.



Vandaag begint de rechtszaak tegen Kouri Richins (35) uit de Amerikaanse staat Utah. Zij wordt ervan beschuldigd haar man, Eric Richins, in maart 2022 met fentanyl te hebben gedood. Dat is een extreem sterke pijnstiller die in de VS vaak illegaal wordt gebruikt.



De aanklagers beschuldigen Kouri ervan vijf keer de dodelijke dosis van de opioïde in een Moscow Mule-cocktail te hebben gedaan, wat haar man fataal werd.



Eerdere poging op Valentijnsdag

Persbureau AP schrijft dat zij er ook van wordt beschuldigd al eerder een poging tot vergiftiging te hebben gedaan. Op Valentijnsdag van dat jaar zou zij hem een sandwich hebben gegeven met fentanyl, waardoor hij uitslag kreeg en bewusteloos raakte.



Volgens het persbureau heeft een vriend van Eric verklaard dat hij zelf vermoedde dat hij vergiftigd was. Op de bewuste dag zou hij hebben gebeld en gezegd: "Ik denk dat mijn vrouw me probeerde te vergiftigen."



Bij huiszoekingen is er nooit fentanyl aangetroffen, maar uit getuigenverklaringen en berichtenverkeer op haar telefoon is gebleken dat Kouri Richins wel degelijk de pijnstiller in bezit had. Haar advocaten stellen dat dit niet klopt, en dat de getuige loog.



Uit rechtbankdocumenten is verder gebleken dat Kouri al jaren voor het overlijden van haar man talloze levensverzekeringen afsloot in zijn naam, met een totale uitkering van bijna 2 miljoen dollar. Ook is gebleken dat zij meer dan 1,8 miljoen dollar in het rood zou staan.



Het motief? Volgens de aanklagers gaat het Kouri Richins om financieel gewin. Ze zou namelijk plannen hebben gemaakt voor een toekomst met een man met wie zij vreemdging. Richins ontkent dat.



In mei 2023, een paar maanden voor haar arrestatie, publiceerde Richins haar kinderboek 'Are you with me?' ('Ben je bij me?'). Het gaat over een overleden vader die na zijn dood over zijn zoon waakt. Ze promootte het boek onder andere bij lokale media, waar ze aangaf dat ze het boek had geschreven om met haar kinderen een manier te vinden om de dood van haar man te verwerken.



Ze zou ook nog een tweede boek gaan publiceren, getiteld 'Mom, how far away is heaven?' ('Mama, hoe ver weg is de hemel?'). Die publicatie is destijds opgeschort. De aanklagers zien de boeken als een poging om moord met voorbedachten rade te verhullen.



Richins hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van 25 jaar tot levenslang. De verwachting is dat het proces eindigt op 26 maart.

Wordt vast een bestseller Dan kan ze nu een kinderboek schrijven "hoe verwerk ik dat mijn moeder mijn vader vermoordt en dan levenslang in de gevangenis zit"

Als je denkt dat je vrouw je probeert te vergiftigen dan doe je niets en wacht tot het lukt???Ik zou niets meer durven eten / drinken

