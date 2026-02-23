Shell sluit tankstation in België om klachten: 'Ik heb voor 51 euro aan water gepompt'

Shell heeft in het Belgische Mechelen een tankstation gesloten nadat er meerdere auto’s niet meer konden starten. Het lijkt erop dat automobilisten water in hun benzinetank hebben gepompt.



„Slachtoffers kunnen zich bij ons melden”, zegt een woordvoerder van Shell tegen nieuwsprogramma VRT NWS. „We hebben intussen besloten het tankstation te sluiten.”



De gedupeerden hebben zich al in een Facebookgroep verzameld. Meerdere auto’s blijken met problemen te kampen na het tanken bij een winkelcentrum in Mechelen. „Ik kom er al negen jaar en heb nooit problemen gehad”, vertelt Anneleen de Hertogh. „Dinsdagochtend wilde mijn auto niet meer starten. De garage moest hem ophalen.”



Bij Mian Muller gebeurde ook iets vreemds. „Ik voelde op de snelweg al dat mijn auto begon te stotteren”, zegt hij tegen VTM Nieuws. „’s Avonds ging ik er nog eens naar kijken. Toen kon ik hem niet meer starten.” Muller kwam erachter dat er water in zijn tank zat.



Hetzelfde bleek het geval bij de auto van De Hertogh. „Mijn tank zat vol water, geen benzine. Ik heb dus voor 51 euro aan water getankt”, zegt ze. „De tank kon leeggepompt worden, maar ik vrees dat dit snel meer dan 100 euro gaat kosten. We moesten een klachtenformulier invullen. Nu hopen we dat we [ons geld terug kunnen krijgen].”



Ook Muller heeft zijn klacht bij Shell neergelegd. „Andere gedupeerden gaan een klacht indienen bij de politie, en dat ga ik ook wel doen”, vertelt hij. Vooralsnog heerst het vermoeden dat er iets misgelopen is met het reinigen van de brandstoftanks van het Shell-station. Mogelijk bleef er daardoor water of reinigingsmiddel achter in de pomp, maar dit kan Shell nog niet bevestigen.

