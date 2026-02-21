Chauffeur cementwagen die auto in sloot duwt test positief op verdovende middelen

Een geladen cementwagen is vandaag gekanteld in Aalsmeer en heeft tijdens dat proces een auto in het water geduwd. De chauffeur van de cementwagen raakte gewond. Hij testte vervolgens positief op middelengebruik en is daarom aangehouden. De politie heeft niet gedeeld om welke middelen het gaat.Het incident gebeurde op de Sierteeltstraat in Aalsmeer. De auto stond in die straat geparkeerd en kwam door de kanteling van de cementwagen in het water terecht. Een andere auto werd wel aangetikt door de wagen, maar bleef op de kant staan.Nadat de auto in het water terechtkwam, zijn er nog duikers het water ingegaan om te kijken of er mensen in het water terecht waren gekomen, maar die troffen niemand aan.De Veiligheidsregio laat aan RTL Nieuws weten dat het nog niet duidelijk is waardoor de cementwagen kantelde. De vrachtwagen is zwaar beschadigd.