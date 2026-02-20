Trouwe werknemer krijgt bedrijf van 8 miljoen euro cadeau, fiscus ligt dwars

Een man die zich in 24 jaar bij een familiebedrijf omhoogwerkte tot directeur, heeft een bijzondere schenking gekregen. Omdat de eigenaar hem zag als degene die het meest geschikt was om het miljoenenbedrijf voort te zetten, kreeg de directeur het cadeau. De fiscus dreigde echter roet in het eten te gooien.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. De man die de bijzondere schenking kreeg, werkt sinds 2000 - met een korte onderbreking - bij een familiebedrijf in het noorden van Nederland. In de loop der jaren klom hij daar op tot directeur.



In de zomer van 2022 besloot de eigenaar van het familiebedrijf om de onderneming aan de man te schenken. De eigenaar zag hem namelijk als de meest geschikte persoon om het ruim honderdjarige bedrijf op dezelfde voet voort te zetten en te behouden.



Door de royale schenking wilde de eigenaar naar eigen zeggen voorkomen dat het familiebedrijf 'ten prooi zou vallen aan grotere spelers in de markt, die naar zijn stellige overtuiging de winstgevende activiteiten eruit zouden lichten om het restant vervolgens dood te laten bloeden'.



Om het bedrijf en de directeur niet te belasten met een miljoenenschuld om een overname te financieren, besloot de voormalige eigenaar het bedrijf aan zijn vertrouweling te schenken. Wel stelde hij als voorwaarde dat de man het bedrijf op termijn weer zou doorschenken aan zijn opvolgers.



Dat leek goed geregeld, maar in de herfst van 2024 stak de fiscus een spaak in het wiel. De directeur kreeg te horen dat de Belastingdienst het bijzondere cadeau zag als loon, waarover hij inkomstenbelasting zou moeten betalen. In plaats van een loon van 234.000 euro, zou de directeur in 2022 ruim 8 miljoen euro hebben verdiend, berekende de inspecteur van de Belastingdienst.



Dat betekent dat de directeur, gerekend met het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, bijna 4 miljoen euro aan de fiscus moest betalen. De directeur maakte bij de Belastingdienst bezwaar tegen de beslissing, maar zijn protest werd weggewuifd. Daarop stapte de man naar de rechter.



Met succes, zoals nu blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. De meervoudige belastingkamer van de rechtbank in Groningen oordeelt dat de schenking niet gezien mag worden als loon, en dus ook niet als zodanig moet worden belast.



Daarbij speelt onder meer een rol dat de schenking niet afkomstig was van het bedrijf, maar van de voormalige eigenaar ervan. Mede omdat de directeur de miljoenenschenking dus niet kreeg van het bedrijf (lees: zijn werkgever), maar van de voormalige eigenaar (lees: niet zijn werkgever), kan de schenking volgens de rechtbank niet worden beschouwd als loon.



Ook speelde een rol dat de voormalige eigenaar het bedrijf had geschonken op voorwaarde dat de directeur de onderneming te zijner tijd weer zou doorgeven aan zijn opvolgers. "In feite heeft eiser dus niet de aandelen vrij in handen gekregen, maar alleen de volledige zeggenschap plus het recht op de winsten (dividenden) zo lang hij bestuurder blijft", constateert de rechtbank.



Mogelijk zorgt de doorschenkverplichting ervoor dat de directeur ook geen of weinig schenkbelasting hoeft te betalen, maar zeker is dat niet. Adviseurs van de directeur wilden geen toelichting op de gekozen constructie geven. De directeur zelf was onbereikbaar voor commentaar, omdat de uitspraak is geanonimiseerd. De Belastingdienst, die nog in hoger beroep kan gaan tegen de uitspraak, kon vanmiddag nog geen commentaar geven.



Hoe dan ook; de uitspraak van de Groningse rechters is goed nieuws voor de directeur. Toch heeft de hele procedure hem al flink wat geld gekost. Uit de uitspraak blijkt dat de man tot nu toe zo'n 47.500 euro aan advocaat- en advieskosten kwijt is. De Belastingdienst hoeft hem slechts de griffierechten en een standaardvergoeding voor juridische bijstand te vergoeden; samen nog geen 2.600 euro.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.