Prentjes die opa van vrouw uit Zutphen verzamelde blijken etsen van Rembrandt

Charlotte Meyer uit Zutphen is er nog steeds een beetje beduusd van. Aanvankelijk dacht ze een leuke verzameling prenten te hebben geërfd van haar opa. Maar uit onderzoek blijkt dat het gaat om een unieke collectie etsen van Rembrandt van Rijn die ruim een eeuw lang nergens te zien waren.



"Het is zo'n mooi verhaal dat je er alleen maar van kunt dromen", zegt Meyer bij Omroep Gelderland. "Ik ben helemaal betoverd geraakt door Rembrandt. Wat een ongelooflijk meesterschap."



Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606/7-1669), was niet alleen schilder. Hij maakte ook honderden etsen. Veel van deze etsen zijn in musea terechtgekomen, andere kwamen bij verzamelaars of gewone liefhebbers terecht.



Meyers opa was zo'n liefhebber, vertelt ze. Hij verzamelde de kunstwerkjes tussen 1900 en 1920. "Niemand was in die tijd geïnteresseerd in etsen. Het was niets bijzonders. Voor maar een paar gulden kocht mijn opa 35 verschillende exemplaren", vertelt ze. "Mijn oma keek er niet naar om. We bewaarden ze, maar niemand verwachtte er echt wat van."



Toen Meyers opa stierf, liet hij ze aan haar na. Jarenlang bleven de werken liggen omdat ze dacht dat het alleen maar mooie prenten waren. "Maar tijdens corona, ik was net verhuisd, keek ik weer in het mapje", vertelt ze. "Er zaten verschillende etsen in. Kleine afbeeldingen, sommige maar 10 bij 5 centimeter."



Omdat ze iets begon te vermoeden zocht Meyer contact met de kenners van het Rembrandthuis in Amsterdam. "Ze waren heel vriendelijk. Maar volgens mij hadden ze in eerste instantie zoiets van: daar komt er weer een die denkt een echte Rembrandt te hebben."



Toen de deskundigen even later de collectie bij Meyer thuis kwamen bekijken, sloeg de stemming om. "Ze waren meteen blown away. Ze sloegen steil achterover en zeiden: 'Charlotte, je weet helemaal niet wat je in handen hebt!' Ik dacht: wauw, volgens mij is het heel veel geld waard", vertelt ze.



Hoeveel de etsen precies waard zijn, wil Meyer niet zeggen. Ze vindt dat ook niet interessant, want ze wil de etsen helemaal niet verkopen. Integendeel. Sinds corona heeft ze haar collectie uitgebreid, met nog meer etsen van Rembrandt én van tijdgenoten. "Ik ben werken uit heel Europa gaan aankopen. Hele linke business, want er bestaan ontzettend veel kopieën. Maar daar trap ik niet in, net als mijn opa dat niet deed."



Vanaf 21 maart kan iedereen Meyers collectie van inmiddels 70 etsen zien in het Stedelijk Museum Zutphen.



De tentoonstelling belicht volgens het museum belangrijke thema's uit Rembrandts leven, zoals zijn jonge jaren, zijn bloei- en rouwperiode en zijn leven in armoede. "Dankzij de interactieve elementen kan de bezoeker zelf ervaren hoe de etstechniek werkt. Geurelementen geven het publiek een multi-zintuiglijke ervaring, waardoor iedereen zich kan onderdompelen in het Amsterdam van de 17e eeuw", aldus het museum.



De etsen worden tentoongesteld tot en met 14 juni 2026. Daarna gaan ze weer gewoon naar het huis van Meyer.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.