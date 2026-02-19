Gemeente Steenwijkerland deed te weinig om Joodse pandeigenaren op te sporen

De gemeente Steenwijkerland heeft na de Tweede Wereldoorlog niet genoeg gedaan om nabestaanden op te sporen van Joodse pandeigenaren in Blokzijl. Het gebouw kwam in bezit van de gemeente, die onderzocht of dat correct is gebeurd. De gemeente wil excuus maken en een schadevergoeding betalen.

Het bewuste pand was een pakhuis op een perceel aan de Zuiderstaat in Blokzijl. De Joodse eigenaren, Mozes de Horst, Naatje de Horst-Keizer en hun kinderen, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter vermoord. Na de oorlog is het perceel in het kadaster weliswaar op naam van de erven gezet, maar het is vervolgens nooit van hen gekocht.



Het pakhuis werd door de toenmalige gemeente Blokzijl afgebroken. Er werd een woonhuis gebouwd dat eerst door de gemeente en later door de voorgangers van woningcorporatie Wetland Wonen is verhuurd. De woning werd via een akte van verjaring eigendom van de corporatie. Die handelswijze was niet zorgvuldig, luidt nu de conclusie na onderzoek.



Aanleiding voor het onderzoek was het rapport: 'Wij zitten hier met een moeilijk geval. Roof en rechtsherstel van Joods (on) roerend goed in de gemeente Steenwijkerland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’ uit 2023. In dat rapport werd geconcludeerd dat niet duidelijk was of er voldoende was gedaan om de nabestaanden van de eigenaren van het pand aan de Zuiderstraat op te sporen.



Gemeente en de woningcorporatie hadden meer kunnen doen om de nabestaanden van de familie te achterhalen. "We hebben moeten constateren dat dit niet is gebeurd en dat vinden we onzorgvuldig. We kunnen de geschiedenis niet herschrijven. Maar doen er alles aan om recht te doen aan de nabestaanden, op een passende en zorgvuldige manier", reageert burgemeester Erik de Groot van Steenwijkerland.

De Groot wil graag excuses maken voor de handelswijze van de gemeente. "Boven alles zijn excuses meer dan op z’n plaats. En die gaan we ook aanbieden aan de nazaten." Bovendien willen de gemeente en Wetland Wonen ter erkenning en herstel van de situatie ook geld uitkeren aan de nabestaanden.



Om de hoogte daarvan te bepalen, is gekeken naar de marktwaarde van de huidige woning aan de Zuiderstraat in Blokzijl. Die is getaxeerd op 255.000 euro. "Alle nabestaanden die via de bloedlijn een rechtstreekse verwantschap hebben met de familie De Horst-Keizer krijgen – in verband met de privacyregels via de notaris – een persoonlijke brief", zegt Corine Vennink, directeur-bestuurder van Wetland Wonen. "Daarin vertellen we over het onderzoek, de uitkomsten en hoe we hier op een zorgvuldige manier een vervolg aan geven."

Reacties

19-02-2026 18:11:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.356

OTindex: 97.131



Maar dit geval staat toch niet op zichzelf.

Waarom komt het in het nieuws? Als ze allemaal vermoord zijn zullen er geen (achterklein)kinderen zijnMaar dit geval staat toch niet op zichzelf.Waarom komt het in het nieuws?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.