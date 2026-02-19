Je eigen eiland winnen? Zweden heeft er genoeg en geeft ze weg

Zweden heeft opnieuw een opvallende campagne gelanceerd om toeristen naar het land te trekken. Het land positioneert zichzelf al tijden als een plek om rust en ontspanning te vinden. Nu kan dat zelfs op een Zweeds eiland, helemaal van jezelf. Je kunt er namelijk eentje winnen.



Je zou het misschien niet verwachten, maar Zweden telt meer dan 267.000 eilanden. Groot en klein, bewoond en onbewoond.



Al die stukjes land in de zee zijn voor sommige toeristen een ware droom. Het geluid van klotsende golven tegen de kant, wind door je haren en niets om je heen dan natuur.



Wie wil dat nou niet? Dat dachten ze ook bij het toeristenbureau genaamd Visit Sweden. Iedereen die boven de 18 is – en geen inwoner van het Scandinavische land – kan meedoen.



Er zijn ook nog wat andere voorwaarden: zo mogen miljonairs niet meedoen met de wedstrijd.



Tot half april kunnen mensen zich inschrijven. Vier gelukkigen krijgen dan een jaar lang een eiland tot hun beschikking. De winnaar krijgt ook een reischeque waarmee je een retourvlucht naar Zweden voor twee personen kunt verzilveren.



Het is niet de eerste opvallende campagne die het Scandinavische land lanceert. Vorig jaar beweerde Zweden als eerste land ter wereld door artsen te kunnen worden worden voorgeschreven als vakantiebestemming. Een claim die volgens een Nederlandse huisarts niet eens zo heel gek is.

