Spaanse politie arresteert man (20) die luxe hotels boekte voor één cent

Dat hotelovernachtingen steeds duurder worden, wist ook een 20-jarige man in Spanje. Hij omzeilde volgens de Spaanse politie het betalingssysteem van boekingssites, waardoor hij luxe kamers kon reserveren voor slechts één cent.



De hacker werd woensdag gearresteerd in een hotel in Madrid. Daar verbleef hij met een reservering van vier nachten ter waarde van zo'n 4000 euro.



Volgens de politie bleven de hotelkamers achter met onbetaalde rekeningen en een lege minibar. Het hotel in Madrid heeft meer dan 20.000 euro verlies geleden, zeggen de autoriteiten.



De systemen sloegen geen alarm bij de boekingen. Pas toen het extreem lage bedrag werd overgemaakt, begonnen de getroffen hotels de verdachte activiteiten te zien. Deze maand begon de politie een onderzoek.



Dit is de eerste keer dat een misdaad van deze aard wordt ontdekt, zegt de Spaanse politie. "Deze cyberaanval was specifiek ontworpen om het betalingssysteem te omzeilen".

Reacties

19-02-2026 10:34:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.349

OTindex: 97.124

En nu? Krijgt hij een gratis overnachting in de gevangenis?

Ga niet langs start. U ontvangt geen 2000€…

