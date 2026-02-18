Wanhoop bij Mariska: ‘Ik heb een droomhuis, maar zit nog 1,5 jaar zonder stroom’

Jarenlang keken ze ernaar uit: hun nieuwe, levensbestendige woning in het Gelderse Wamel, gebouwd volgens alle regels. Maar de realiteit is minder rooskleurig. Mariska (62) en Eric van Kessel (65) wonen in een huis zonder stroom: normaal koffie zetten of douchen zit er niet in. En ook het vooruitzicht is somber: volgens netbeheerder Liander kan het nog tot juli 2027 duren voordat hun woning wordt aangesloten op stroom.



In Wamel woont het echtpaar nu een aantal weken in hun nieuwe huis. Althans, wonen voelt als een groot woord. "Je kunt het gerust kamperen noemen", vertelt Mariska. "Maar dan zonder comfort."



Zonder eigen elektriciteitsaansluiting zijn gewone dagelijkse dingen een hele uitdaging. Tijdens de bouw konden ze tijdelijk stroom gebruiken via de buren. Dat doen ze nu nog steeds, maar dat is geen houdbare situatie. "Twee huishoudens op één aansluiting, dat kan gewoon niet."



Douchen en wassen doen ze bij hun dochter. Koken gebeurt op een klein kookplaatje. "We koken rijst, laten dat afkoelen en maken daarna pas iets anders. Een gewone maaltijd met aardappelen, vlees en groente tegelijk is geen optie."



Een waterkoker aanzetten betekent dat al het andere uit moet blijven, anders slaan de stoppen door. "Koffie zetten én een broodje bakken tegelijk? Dat durven we niet."



Netbeheerder Liander laat aan RTL Nieuws weten dat de situatie in Wamel bij hen bekend is. Volgens de netbeheerder is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig en kan de aansluiting daardoor op zijn vroegst echt pas over 1,5 jaar worden gerealiseerd.



Bijna veertig jaar gewacht op vergunning

Het huis staat op de plek van een oude smederij, ooit onderdeel van het ouderlijk erf van Mariska's man Eric. Na bijna veertig jaar wachten kreeg het stel eindelijk een bouwvergunning. "De woning werd volledig gasloos en energiezuinig gebouwd, precies zoals de overheid dat vraagt", vertelt Mariska. "Met vloerverwarming, zonnepanelen en een gloednieuwe meterkast."



Maar één cruciaal onderdeel ontbreekt. "We hebben een nieuwe meterkast, maar geen meter. Het huis is klaar, maar we hebben niet eens basisvoorzieningen." Grote apparaten zoals de wasmachine en vaatwasser kunnen niet worden gebruikt en douchen kunnen ze al helemaal niet. De grootste frustratie zit Mariska vooral in hoe het is gelopen.



In augustus vroegen ze via mijnaansluiting.nl een stroomaansluiting aan. Die werd goedgekeurd. De aansluiting zou eind maart van dit jaar komen. Na overleg met de aannemer werd dat zelfs vervroegd naar halverwege februari. "Dat was perfect. We zouden erin gaan en alles zou geregeld zijn."



Daarom besloot het stel in januari het huis te betrekken. Maar al snel bleek dat er niets was gebeurd. Na telefoontjes volgde het bericht dat de aansluiting mogelijk pas medio 2027 gerealiseerd kan worden. "Er is nooit gezegd dat het onder voorbehoud was. Nooit. En ineens hoor je: anderhalf jaar wachten", vertelt Mariska.



Door de snelle groei van elektrisch wonen en duurzame energie kan het net de vraag niet altijd aan, waardoor ook nieuwe woningen steeds vaker moeten wachten op een aansluiting.



Extra wrang vindt Mariska de zonnepanelen op het dak die voorlopig niets doen. "Ze liggen er, maar we kunnen niet terugleveren omdat we niet zijn aangesloten. Dit jaar hadden we nog iets kunnen verdienen, volgend jaar niet meer. Dat voelt heel zuur."



Voor Mariska is het dus onbegrijpelijk dat er wel een bouwvergunning wordt afgegeven, maar niet wordt gekeken of basisvoorzieningen daadwerkelijk geleverd kunnen worden. "Wie verantwoordelijk is, blijft onduidelijk."



Het stel weet niet meer waar het moet aankloppen voor hulp en is wanhopig. Daarom hebben ze ook de burgemeester van hun gemeente, West Maas en Waal, benaderd met een verzoek om hulp en een spoedafspraak. "Er worden bouwvergunningen afgegeven. Dan moet er toch ook een zorgplicht zijn richting bewoners?" Tot nu toe bleef een reactie uit.



RTL Nieuws vroeg om een reactie van de gemeente, maar die liet weten het een vervelende situatie te vinden voor de familie, maar vandaag geen reactie te kunnen geven.



Netbeheerder Liander laten weten heel goed te begrijpen in welke moeilijke situatie de familie Van Kessel terecht is gekomen. "Als netbeheerder willen we klanten zo snel mogelijk aansluiten. Dat wordt steeds moeilijker omdat het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol is en eerst uitgebreid moet worden. Daardoor moeten huishoudens, maar ook zakelijke klanten, langer wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Soms wel 1 tot 3 jaar of zelfs langer."



Liander zegt daarnaast afhankelijk te zijn van vergunningen. "En soms — zoals in Wamel — moeten we grond aankopen voor de bouw van een nieuw transformatorhuisje. Daarnaast hebben we te maken met een tekort aan technisch personeel."



Voorlopig is het dus roeien met de riemen die het stel heeft. Ook een aggregaat is volgens Mariska geen oplossing. "Die mag maar een beperkt aantal uren per dag draaien. Daar kun je geen maanden, laat staan anderhalf jaar mee wonen."



Een gasstelletje komt er bewust niet. Mariska en Eric moesten gasloos en duurzaam bouwen. En dus voelt het voor hen verkeerd om nu alsnog met gas te gaan koken. Voorlopig blijven ze dus afhankelijk van buren en familie. "We hebben geluk dat mensen ons helpen. Maar dit hou je geen anderhalf jaar vol."



Na lang wachten op hun droomhuis is de teleurstelling groot. Ze kijken uit naar hun pensioen, zijn pas opa en oma geworden en willen hun kleindochter graag ontvangen in een warm en goed uitgerust huis."Maar zelfs dat lukt nu niet. Je hebt basisvoorzieningen nodig. En die zijn er niet. We kunnen nog steeds niet genieten. Het is huilen met de pet op."



Door hun verhaal te delen hopen ze anderen te waarschuwen. "Dat het stroomnet niet toegankelijk is voor gewone mensen, is geen toekomstmuziek. Het gebeurt nu. Wees op je hoede."

Ik vind het wel een beetje zeuren.

Sluit die zonnepanelen aan op een thuisbatterij en je bent zelfvoorzienend.



