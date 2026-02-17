Munten voor 1,7 cent per stuk te koop op internet: carnavalsvereniging ontloopt financiële ramp

Carnavalsvereniging de Deurzakkers in het Gelderse Ooij is op het nippertje ontsnapt aan een kleine financiële ramp. De munten waarmee carnavalisten dit jaar hun biertjes moesten afrekenen, bleken wel héél gemakkelijk te koop op internet. En ook nog voor een prikkie.



Het moet ongeveer een week voor de start van het carnaval geweest zijn dat ze bij C.V. de Deurzakkers een telefoontje kregen, zegt voorzitter Peter van Raaij.



Een tipgever sloeg alarm. Die nieuwe, groene munten die voor het Ooijse carnaval in gebruik worden genomen, zijn online wel héél makkelijk te vinden en te bestellen. Omdat er geen eigen logo op de carnavalsmunt staat, zijn ze niet van de goedkope munten te onderscheiden.



Het bestellen van de munt blijkt doodeenvoudig. Eén foto en hulp van een AI-zoekmachine leiden naar meerdere websites waar de munten per duizend stuks zijn te bestellen, voor het luttele bedrag van 17,95 euro. Dat is omgerekend 1,7 cent per biertje.



Omdat nieuwe munten een levertijd hebben, besloten de Deurzakkers het voor de eerste feestavond anders op te lossen. „Dat was op Super Friday”, zegt Van Raaij. „Daarvoor hebben we oude munten gebruikt.”



Zou iemand kwaad in de zin hebben, dan had het een hele dure grap kunnen worden voor zowel het dorpshuis als de carnavalsvereniging. Gelukkig is dat niet gebeurd, zegt Bruno Lendering van dorpshuis de Sprong, waar de munten ook de rest van het jaar te besteden zijn.



„We hebben het opgelost samen. Er zijn nu munten met een eigengemaakt logo erop binnengekomen, die niet na te bestellen zijn.”



Op maandag en dinsdag staan het seniorencarnaval en het kindercarnaval nog op de planning. Na de carnaval zal De Sprong een manier verzinnen om inwoners die al munten hebben gekocht, te compenseren. „Dat komt goed.”



Hoeveel munten al waren verkocht, is onbekend.

