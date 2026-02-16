Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

De dagcrème van het merk Cien, verkrijgbaar bij Lidl voor nog geen 2 euro, heeft in een gezaghebbende consumententest beter gescoord dan veel duurdere luxemerken. Deze bevindingen zijn afkomstig van de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest en Testaankoop, die de vergelijking hebben uitgevoerd.

Het is opmerkelijk – maar niet voor het eerst – dat een product met een dergelijk lage prijs beter presteert dan de concurrentie die vaak vele malen duurder is.

De dagcrème van Cien is specifiek geprezen in vergelijking met topmerken zoals Lancôme Nutrix, dat ongeveer 23 euro kost, en Ringana, dat rond de 60 euro geprijsd is.

Het is ook vermeldenswaard dat de duurste dagcrème in de test, The Moisturizing gel cream van La Mer, als verliezer uit de bus kwam ondanks de hoge prijs. La Mer kost bij de Bijenkorf € 205.

Reacties

16-02-2026 18:26:06 Emmo

Lidl (€2) versus Quote:

La Mer (€205)

Maar voor die naam (nooit van gehoord, eerlijk gezegd) mag je best wel wat overhebben



Enne..... Wat doet een dagcrème eigenlijk?



16-02-2026 19:07:08 allone

@Emmo : doet het iets? Ik dacht dat het eetbaar was? Crème de la crème. 🤔

16-02-2026 21:54:51 DrZiggy

S @Emmo :

Die werkt vooral in combinatie met een nachtcrème. Dan weet je of je moet slapen of werken. Die werkt vooral in combinatie met een nachtcrème. Dan weet je of je moet slapen of werken.

16-02-2026 22:00:41 allone

Beter gescoord? Doel?



@DrZiggy : wat als je Nachtdienst hebt?

Beter gescoord? Doel?

