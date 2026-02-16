Precies een jaar geleden liep containerschip MSC Baltic III aan de grond in Canada en het wrak is nog lang niet weg

Het is precies een jaar geleden dat het 209 meter lange containerschip MSC Baltic III aan de grond liep bij Cedar Cove, Canada. De meeste containers zijn inmiddels geborgen, maar het schip zelf is inmiddels zwaar gehavend door diverse winterstormen. De huid is op diverse plekken gescheurd en de kont ligt diep in het water. Verdere bergingsoperaties zijn moeilijk. ‘Winterweer en zware ijsvorming aan boord blijven de werkzaamheden en de toegang tot het schip beperken’, aldus de Canadese Kustwacht.De MSC Baltic III strandde een jaar geleden en had toen ook met ijsvorming te maken. Foto Canadian Coast GuardDe Kustwacht voert regelmatig inspecties uit. Gedurende de wintermaanden verwachten zij aanhoudende ijzige omstandighedenrond het schip. Op 5 februari is een duikonderzoek uitgevoerd om de schade aan de romp beter te beoordelen en te controleren op vervuiling. ‘Er lijkt geen nieuwe schade of vervuiling te zijn.’De Canadese kustwacht blijft het schip en de omliggende kustlijnen controleren op vervuiling, voor zover de weersomstandigheden dit toelaten.Een echte berging van het wrak volgt waarschijnlijk pas in de zomer van 2026, wanneer het beter weer is in het gebied. Wie de berging gaat uitvoeren, is nog niet bekend.