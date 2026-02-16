Serval Tora uit Zaandam voor de derde keer vermist: ontsnapt tijdens wandeling

Tora, de inmiddels bekende serval uit de Zaandamse wijk Poelenburg, is opnieuw vermist. Dat meldt NH Nieuws zaterdag. Tijdens een wandeling met zijn baasje brak de bijzondere katachtige plotseling los. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Tora wist al twee keer eerder te ontsnappen, destijds vanuit de woning van zijn baasje Gregor Wrucinski. Hij maakt zich ditmaal grote zorgen, omdat het dier niet gewend is aan winterse temperaturen.In Poelenburg is het allang geen gek gezicht meer om de serval te zien rondlopen. In september en december 2022 ondernam Tora daar al twee geslaagde ontsnappingspogingen. De eerste keer was het dier na een dag weer terecht. In december van dat jaar liep hij zes dagen los. Verschillende mensen zagen hem lopen, waarna hij uiteindelijk werd gevangen.Afgelopen donderdag ontsnapte Tora wederom, dit keer tijdens wandeling met zijn baasje, Gregor Wrucinski. Hij verklaart dat hij met de aangelijnde serval even bij de struiken stopte, waarna het misging. "Hij wist zich los te maken van zijn halsband en ging er toen vandoor. Normaal draagt hij 'voor het geval dat' een zender, maar die bleef ook achter."Wrucinski heeft een oproep op Facebook geplaatst, maar die heeft tot dusver nog niets opgeleverd. Dat baart hem extra zorgen, omdat Tora tijdens zijn eerdere ontsnappingen door meerdere mensen werd gesignaleerd.Hij denkt wel te weten waarom Tora plots de behoefte voelde om te ontsnappen. "Ik denk dat hij een vriendinnetje zoekt", zegt Wrucinski. Wat de motivatie van het beestje ook is geweest, één ding staat vast: het is gevaarlijk om in deze temperaturen buiten rond te dwalen. Wrucinski vreest dat dit hem in het ergste geval zelfs fataal kan worden. "Hij is de warmte gewend. Ik hoop dat hij snel terugkomt."