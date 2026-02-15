Oudste inwoner van Nederland overleden: John Huang uit Laren is 112 jaar en 12 dagen geworden

John Huang, de oudste inwoner van Nederland, is op 112-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.



Precies twaalf dagen na zijn 112de verjaardag is John Huang vrijdag na een kort ziekbed in Theodotion in Laren overleden. Zijn verjaardag vierde hij nog in kleine kring. Toen was zijn gezondheid al broos.



Huang was de oudste inwoner van Nederland en van de Benelux. Hij was ook de op drie na oudste man van de wereld. Een kleine twee jaar geleden mocht hij zich officieel de oudste van Nederland noemen.



Zijn familie hield Huang lange tijd uit de publiciteit. Al in mei 2020 was duidelijk dat hij de oudste man van Nederland was. Aan de hand van CBS-data zou een inwoner van Hilversum voor het predikaat ’oudste man van Nederland’ in aanmerking komen. De identiteit van de man was echter niet duidelijk. De geboortedatum was wel bekend: 1 februari 1914. Zijn identiteit werd alleen niet bekendgemaakt. Ook de gemeente Hilversum kreeg geen contact met hem. Na een lange zoektocht van De Gooi- en Eemlander werd John Huang getraceerd.



John Huang is op 1 februari 1914 in Zuid-Vietnam geboren. Op zeventienjarige leeftijd is hij naar Suriname vertrokken. Daar heeft hij vele jaren Chinese winkels bestierd. Ruim vijftig jaar geleden verhuisde hij naar Hilversum. Daar woonde hij al die tijd zelfstandig. Een van zijn dochters woonde bij hem in, sinds zijn vrouw in 2020 op 93-jarige leeftijd overleed. Sinds een jaar woonde Huang in Theodotion in Laren. Huang had vijf kinderen.



Zijn 110e verjaardag vierde Huang nog groots in een Chinees restaurant in Hilversum. Familieleden van over de hele wereld en burgemeester Gerhard van den Top waren bij dat feest aanwezig. Ook zijn 111e verjaardag bleef niet onopgemerkt. Zelfs het NOS Journaal was uitgerukt om verslag te doen van het verjaardagsfeest. Toen Huang op 1 februari van dit jaar 112 werd, was zijn gezondheid al behoorlijk verslechterd.



Nooit eerder werd een man in Nederland zo oud als Huang. Op de lijst van oudste Nederlanders ooit staat hij op de zesde plek. Volgens eeuwelingenexpert Gertjan Kuiper woont de nu oudste inwoner van Nederland in Haarlem. Het zou gaan om een in 1914 in Iran geboren vrouw. Zij is echter anoniem. Bets Smaal uit Capelle aan den IJssel is op 5 januari 111 geworden en daarmee officieus de oudste inwoner van ons land.



Jaan Hartog-van den Berg uit Baarn werd in september 110 jaar en is daarmee officieus de op een na oudste inwoner van ons land.

Mooie leeftijd hoor. 👍🏻



