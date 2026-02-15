Amerikaanse peuter zit vast in grijpmachine en heeft de tijd van z'n leven

Een jongetje van twee in de Verenigde Staten vond het helemaal niet erg dat hij vast kwam te zitten in een grijpmachine in een speelhal. Hij vermaakte zich prima tussen de ballen in de machine. Zijn moeder was iets minder blij.De 2-jarige Cooper was met z'n moeder Meg in de speelhal die ligt naast het voetbalveld waar zijn broer speelde. Cooper was met de machine aan het rommelen, vertelt zijn moeder aan de lokale zender KMOV.Toen ze even de andere kant op keek, klom hij op de een of andere manier in de grijpmachine. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, weet zijn moeder nog niet, maar het verbaast haar ook niet. "Iedereen die Cooper kent, weet dat hij dit soort fratsen altijd uithaalt. Hij was aan het lachen en gooide met de ballen."Meg schrok zich in eerste instantie rot. Ze belde het noodnummer om de jongen eruit te krijgen. Zelf was Cooper niet van plan om de machine te verlaten. Uiteindelijk kon de jongen bevrijd worden door een medewerker van het bedrijf dat de grijpmachine heeft gemaakt. Die bracht de sleutel van het apparaat mee.In de tussentijd had Cooper heel wat bekijks getrokken. Andere bezoekers van de speelhal maakten filmpjes en foto's van de jongen. Die gingen, tot verbazing van moeder Meg, viral. "Ik had niet verwacht dat het zo hard zou gaan. Maar ja, mensen kunnen tegenwoordig wel wat plezier in hun leven gebruiken."