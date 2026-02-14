14-02-2026 20:09:07

Quote:

Hij had gezien dat de bemanning twijfelde over de staat van het schip en weinig nautische kennis en kunde had. Zo wisten ze bijvoorbeeld niet hoe de radar werkte.

Nou maar hopen dat ze daar aankomen waar ze moeten zijn.Voorlopig krijgen ze dus nog hulp om hun problemen op te lossen.Het is voor die bemanning ook geen leuke situatie om vastgehouden te worden, ik hoop dat er geen vrouw en kinderen op hun wachten want dat is helemaal erg als er dan ook nog eens geen loon uitgekeerd wordt.