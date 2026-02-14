Gammel vrachtschip Ceyo mocht Amsterdam verlaten, maar lijkt alsnog in de problemen op zee
Een noodsleepboot met blusmaterieel is vannacht naar probleemschip Ceyo op Het Kanaal gestuurd vanuit Frankrijk. Het schip lag lange tijd aan de ketting in de haven van Amsterdam wegens technische problemen, maar mocht 23 januari alsnog naar zee. De loods waarschuwde al dat het niet veilig was. Het lijkt erop dat vannacht iets misging met het schip.
Na bijna twee maanden aan de ketting mocht Ceyo (IMO: 8649993), varend onder Tanzaniaanse vlag en geregistreerd in Turkije, eindelijk vertrekken uit de Amsterdamse haven. Het schip kampte niet alleen met veel gebreken, maar wordt ook verdacht een dubieuze praktijken voor landen als Noord-Korea, de bemanning wordt ondertussen niet goed betaald.
Na een vijfde herinspectie liet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het 96,80 meter lange schip toch ‘veilig’ vertrekken naar zee. Overigens is het varen onder de vlag van Tanzania al reden genoeg om een schip de toegang tot een Europese haven te weigeren.
Vlak voordat het schip de haven van Amsterdam verliet, werd de hele bemanning vervangen. Een Nederlandse loods die het vertrek begeleidde, uitte op LinkedIn zijn twijfels. Hij had gezien dat de bemanning twijfelde over de staat van het schip en weinig nautische kennis en kunde had. Zo wisten ze bijvoorbeeld niet hoe de radar werkte.
Het schip is volgens de AIS op weg naar Istanboel en komt daar 27 februari aan. De 80 meter lange Franse sleepboot- en brandbestrijder VB Abeille Bretagne is echter vannacht opgeroepen om naar de Ceyo te gaan. Het is niet bekend wat er aan de hand is, maar het lijkt erop dat de Ceyo wederom in de problemen is geraakt. Het Noorse offshore-schip Olympic Delta, waar helikopters aan boord kunnen landen in noodsituaties, is vanuit haven Cherbourg ook naar de locatie van de Ceyo uitgevaren.Foto
aan.