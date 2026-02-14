Tess (14) heeft misvormd oor na gebruik piercing-spray: minstens 110 gedupeerden

De GGD Drenthe heeft zeker 110 meldingen gekregen van mensen met ontstekingen na het zetten van een piercing bij LM Piercings in Coevorden. De 14-jarige Tess moest zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis. Zij en de andere gedupeerden gebruikten allemaal een nazorgspray. In de spray, die bedoeld was om te ontsmetten, zat een bacterie.Tess uit Hardenberg wilde al langere tijd een piercing in haar oor, zo vertelt haar moeder Anne-Carine, en kreeg in december haar zin. "We kregen de boodschap mee dat het soms kan zwellen en dat het normaal was, maar dat ze gewoon een paar keer per dag de spray moest gebruiken", vertelt ze. Maar toen de zwelling na een paar dagen wel héél groot werd, trok Anne-Carine aan de bel. "Ik was bang dat we de piercing er straks niet meer uit zouden krijgen."De twee besloten om samen terug te gaan naar Coevorden, waar de eigenaar van de zaak er een langer staafje in zette. Anne-Carine schrok van wat ze zag. "Het pus en de viezigheid wat eruit kwam, was niet normaal." De vraag of ze de huisarts niet moest inschakelen voor antibiotica, wuifde de eigenaar volgens haar weg. "We kregen wel nog een extra spray mee."Leon Bothof, eigenaar van LM Piercings, laat weten dat hij zich deze specifieke casus niet meteen herinnert. "Maar soms kan het zijn dat een oor is gezwollen, maar dat het niet meteen een ontsteking is. Als ik wel vermoed dat het een ontsteking is, dan verwijzen we altijd door naar een huisarts."Tess is zeker niet de enige die een ernstige infectie kreeg in haar oorschelp. Ook de 14-jarige Lisa gebruikte de spray.Toen Anne-Carine uiteindelijk toch besloot om met haar dochter naar de huisarts te gaan, schrok de arts zich een hoedje. "We zijn gelijk doorgestuurd naar de spoedeisende hulp." De eerste vraag die de arts daar stelde was of Tess bij LM Piercings in Coevorden was geweest. "Ik was stomverbaasd. Ze was de derde met een ontstoken gepiercete oor die dag."Meerdere KNO-artsen meldden zich bij de GGD. Ze kregen opvallend veel gevallen binnen van infecties in gepiercete oren. Ook eigenaar Bothof meldde zich, naar eigen zeggen, om een inspectie te laten uitvoeren in zijn zaak. "Het viel me in november al op dat de zwellingen van mensen dikker waren dan normaal. Uit de inspectie begin december bleek dat alle hygiëne op orde was."De GGD nam wel de spray mee, en na onderzoek bleek de oorzaak dus echt bij de spray te liggen. GGD-arts Siem Looijen legt uit: "We vonden een pseudomonasbacterie, die is vervelend want die kan ongevoelig zijn voor antibiotica. Dan kan het zijn dat je zelfs aan het infuus moet in het ziekenhuis.""Daarnaast is kraakbeen slecht doorbloed", gaat hij verder. "Je afweersysteem er daardoor niet goed bij en heelt het slecht." De kans op blijvende schade is daardoor ook nog eens groter.Looijen raadt aan om nooit sprays of crèmes te gebruiken voor wonden, "behalve als een arts het zegt, of om straatvuil eruit te halen. Een piercing zorgt voor een wond, dus die moet je behandelen als elke andere wond."