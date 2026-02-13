Hondje dat tien jaar bij graf van overleden baas leefde, zorgt voor nieuwe wet in Brazilië

Een hondje dat tien jaar lang op een begraafplaats in São Paulo woonde, heeft tot een nieuwe wet in de Braziliaanse deelstaat geleid. Die wet bepaalt dat huisdieren voortaan mogen worden begraven bij hun baasje. De trouwe viervoeter weigerde het graf van zijn overleden baasje te verlaten.De hond, die de bijnaam Bob Coveiro (‘grafdelver’) kreeg, was een bekende verschijning op de begraafplaats. Toen zijn baasje overleed, wilde de hond niet van diens zijde wijken.De hond was aanwezig bij de begrafenis en weigerde daarna te vertrekken, meldden Braziliaanse media. Familieleden namen de hond enkele keren mee naar huis, maar hij keerde steeds weer terug naar het graf.Er werd een groen hondenhok voor de trouwe viervoeter geplaatst en Bob werd een bekende verschijning op de begraafplaats, waar hij rouwende bezoekers troost gaf. Nadat Bob in 2021 werd aangereden door een auto, werd hij illegaal bij zijn baasje begraven.Het ontroerende verhaal van Bob werd de inspiratie voor een nieuwe wet die de ‘emotionele band’ tussen huisdieren en hun familie erkent. Katten en honden mogen voortaan begraven worden in familiegraven in São Paulo - de meest bevolkte deelstaat van Brazilië - mits aan de hygiënische voorschriften wordt voldaan. Lokale uitvaartondernemingen bepalen zelf de regels hiervoor.Een van de bedenkers van de wet, volksvertegenwoordiger Eduardo Nóbrega, schreef op sociale media: ‘Wat begon als een verhaal over liefde en loyaliteit is uitgegroeid tot overheidsbeleid.’Ook zei Nóbrega woensdag over de Bob Coveiro-wet: „Iedereen die een huisdier heeft verloren, weet: het is niet zomaar een dier. Het is familie. En deze wet erkent die band en zorgt voor meer respect op het moment van afscheid.”Bob Coveiro raakte tijdens zijn verblijf op de begraafplaats vele harten. De lokale dierenbeschermingsorganisatie Patre, die een inzamelingsactie organiseerde voor een standbeeld ter nagedachtenis aan hem, zei dat Bob ‘de harten van iedereen die hem ontmoette veroverde’.„Ondanks hun verdriet om de begrafenis van hun dierbaren, wisten mensen toch een glimlach te krijgen wanneer het kleine hondje, dat dol was op ballen, probeerde te spelen.”