In het magazijn van de kringloop in Staphorst staan dertien grote bakken opgestapeld. Geen vergeten rommel, maar zorgvuldig gesorteerde elpees. Samen zijn ze goed voor bijna 4 ton aan vinyl. Ze zijn schoon, ontdaan van hun hoezen en klaar voor recycling. En toch gebeurt er niets mee.
De lp’s zijn ingezameld via de vestigingen van Stichting Kringloop Zwolle. Verkoopbare exemplaren krijgen een tweede leven in de winkel. Wat niet verkoopbaar is, ging tot anderhalf jaar geleden probleemloos de circulaire keten in.
Leerlingen en dagbestedingslocaties haalden de hoezen van de platen. Het papier ging naar papierrecycling en het vinyl naar een gespecialiseerde recycler. Een sluitende kringloop, totdat die ineens stilviel.
De recycler van het vinyl ging failliet en de kringloop bleef achter met het materiaal. Sindsdien stapelen de platen zich op. Voor logistiek manager Martijn Govers van Stichting Kringloop Zwolle laten de overvolle bakken
zien hoe kwetsbaar de circulaire keten is.
"Als één schakel wegvalt, dan is dit het resultaat", zegt hij. Voor de verzamelaar die hoopt dat er nog enkele goede platen tussen zitten, heeft Govers slecht nieuws: alles is al zorgvuldig geselecteerd. "Wat verkoopbaar was, is de winkel ingegaan. Bekraste of onverkoopbare platen liggen in de bak."
Recyclen moet niet duurder zijn dan de verbrandingsoven
Wie denkt dat lp’s simpelweg bij het plastic kunnen, vergist zich. "Vinyl lijkt gewoon pvc, maar de samenstelling verschilt per producent", legt Govers uit. Daar komt bij dat de markt klein en specialistisch is. "Er zijn maar enkele partijen in Nederland en daarbuiten die vinyl op deze manier verwerken. En die werken alleen met enorme hoeveelheden aan recyclebaar materiaal."
Ook kostentechnisch moet het haalbaar zijn, zegt directeur Wilma Voortman van de kringloop. "De recycler mag niet duurder zijn dan wanneer wij het materiaal aanbieden aan de verbrandingsoven", legt ze uit. "Anders zijn we als stichting bezig met een proces dat financieel geen zin heeft."
Daarom is de kringloop hard op zoek naar een nieuwe recycler die het vinyl nieuw leven in kan blazen. In afwachting daarvan is de inname van onverkoopbare elpees noodgedwongen afgeremd, om te voorkomen dat de voorraad verder oploopt.
Aan toestroom geen gebrek, benadrukt Voortman richting potentiële verwerkers. "Lp’s blijven bij ons binnenkomen, maar zonder nieuwe afnemer heeft extra inzamelen geen zin. We hopen daarom op een partij die snel kan instappen, want de aanvoer is in ieder geval gegarandeerd."
