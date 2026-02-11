Geen boete, maar geld doneren aan goed doel: actie Amsterdamse agent onderzocht

De politie in Amsterdam is een onderzoek gestart naar een collega. De agent zou een vrouw hebben gevraagd geld over te maken naar een goed doel. Dat gebeurde nadat zij staande werd gehouden omdat ze fietste met haar telefoon in haar hand.



De vrouw plaatste de afgelopen dagen een video op sociale media over de het voorval. Ze vertelt dat ze staande werd gehouden door een agent op een fiets omdat zij met haar telefoon in haar hand in Amsterdam fietste. Dat is verboden.



De agent wilde haar een boete van 170 euro opleggen. De vrouw had geen legitimatie bij zich, waardoor zij mee zou moeten naar het bureau. "Dan mag je je daar gaan uitkleden", zou de agent gezegd hebben. "Dan word je helemaal gefouilleerd en moet je in de cel wachten tot iemand je legitimatie brengt." Ook zou ze een boete krijgen van 150 euro voor het niet kunnen legitimeren.



Toen zou de agent toch iets anders hebben bedacht: de vrouw moest naar de website van organisatie die zich inzet voor kinderen met een beperking om daar geld naar over te maken. Ze stelde zelf een ander goed doel voor, waar ze na onderhandeling 25 euro naar zou hebben overgemaakt. Daarna zou de man haar fijne dag hebben gewenst en zijn weggefietst. "Dit is zo'n raar verhaal", zegt ze in de video. Daarom stapte ze naar de politie.



Een woordvoerder van de politie Amsterdam zegt tegen RTL Nieuws dat ze de video hebben gezien en contact hebben opgenomen met de vrouw. De politie bevestigt dat ze een klacht heeft ingediend en dus is de politie een onderzoek gestart.



"Agenten mogen je nooit vragen om geld over te maken naar een goed doel", meldt de woordvoerder. "Politiewerk is altijd maatwerk. Door feiten en omstandigheden kan een agent besluiten om het gesprek aan te gaan met de burger in plaats van de boete te geven. Maar de hoogte van het bedrag of betaalwijze van de boete staat vast. Het is nooit de bedoeling dat er andere creatieve oplossingen worden bedacht, zoals het overmaken van geld naar een goed doel."



Volgens de woordvoerder is het niet waarschijnlijk dat het om een actie van een nepagent gaat. Of er al contact is opgenomen met de betreffende agent, is onduidelijk. "We doen op dit moment nog geen uitspraken over de collega, of we weten wie het is en of er al contact is geweest."



De vrouw wilde RTL Nieuws niet te woord staan over wat er is gebeurd, 'omdat ze het niet groter wil maken dan het is'.

Reacties

11-02-2026 16:09:31 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 157

OTindex: 294

Wnplts: Ede

Maar wel een video op internet zetten …

11-02-2026 16:39:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.313

OTindex: 97.080

Ze heeft een klacht ingediend omdat ze geen 320€ moest betalen ? 🤔

11-02-2026 16:53:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.313

OTindex: 97.080

Quote:

omdat ze het niet groter wil maken dan het is'. @Spotcatus : het was een klein videootje

