Kind verandert naam wifi-netwerk tijdens vlucht in ’terrorist’; Israël zet straaljagers in om vermeende terreurdreiging

Toen een wifi-hotspot in een vliegtuig onderweg van Engeland naar Israël ineens de naam ’terrorist’ kreeg, sloeg het personeel direct alarm. Wat

10-02-2026 08:37:35 allone

A wizz kid on a Wizz flight.

Dat gaat helemaal mis.

Hoe oud was die minderjarige?

En wat hadden die Israëlische straaljagers kunnen doen als het echt een gevaarlijke situatie was geweest?

10-02-2026 09:31:33 Emmo

Vliegtuig dwingen om op een ander vliegveld te landen. Als het vliegtuig niet gehoorzaamt: neerschieten. Met passagiers en al. @allone : In het uiterste geval?Vliegtuig dwingen om op een ander vliegveld te landen. Als het vliegtuig niet gehoorzaamt: neerschieten. Met passagiers en al.

10-02-2026 09:52:39 Spotcatus

Mijn wifi-netwerk heet: "Network not found"

