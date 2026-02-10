Waar Maar Raar
Traumachirurg wil tourniquet in elke AED-kast: 'Ambulance is er soms pas na 15 minuten'
»
Kind verandert naam wifi-netwerk tijdens vlucht in ’terrorist’; Israël zet straaljagers in om vermeende terreurdreiging
Toen een wifi-hotspot in een vliegtuig onderweg van Engeland naar Israël ineens de naam ’terrorist’ kreeg, sloeg het personeel direct alarm. Wat
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
10-02-26 - ©
De Telegraaf
Reacties
10-02-2026 08:37:35
allone
Oudgediende
WMRindex: 54.307
OTindex: 97.073
A wizz kid on a Wizz flight.
Dat gaat helemaal mis.
Hoe oud was die minderjarige?
En wat hadden die Israëlische straaljagers kunnen doen als het echt een gevaarlijke situatie was geweest?
10-02-2026 09:31:33
Emmo
Stamgast
WMRindex: 71.764
OTindex: 28.857
@allone
: In het uiterste geval?
Vliegtuig dwingen om op een ander vliegveld te landen. Als het vliegtuig niet gehoorzaamt: neerschieten. Met passagiers en al.
10-02-2026 09:35:30
allone
Oudgediende
WMRindex: 54.307
OTindex: 97.073
@Emmo
: oei.
10-02-2026 09:52:39
Spotcatus
Senior lid
WMRindex: 150
OTindex: 282
Wnplts: Ede
Mijn wifi-netwerk heet: "Network not found"
10-02-2026 11:00:02
Emmo
Stamgast
WMRindex: 71.764
OTindex: 28.857
@Spotcatus
: Dat is wel de meest populaire
