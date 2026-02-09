Wat nu? Cuba binnen 24 uur zonder brandstof voor vliegtuigen

De Cubaanse regering heeft zondag buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het land binnen 24 uur zonder brandstof voor vliegtuigen zit. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE.

De regering in Havana wijt het tekort aan "de Amerikaanse agressie" tegen de export van olie naar Cuba. De Amerikaanse president Donald Trump heeft landen die olie naar Cuba exporteren gedreigd met importheffingen. Hij beschouwt het land als een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid.

Luchtvaartmaatschappijen hebben nog niet aangegeven wat ze zullen doen na de bekendmaking van de Cubaanse regering. Een anonieme functionaris van een Europese luchtvaartmaatschappij zei tegen AFP dat de maatregel een maand zal duren.

Cuba ontving olie uit Venezuela totdat de Verenigde Staten dit land op 3 januari aanvielen en president Nicolás Maduro en zijn vrouw oppakten.

De Cubaanse regering kondigde eerder al een pakket noodmaatregelen aan op het gebied van onderwijs, werk en transport om de energiecrisis in het land het hoofd te bieden. De olietekorten veroorzaken in Cuba hogere prijzen voor voedsel en transport, en brandstoftekorten en urenlange stroomstoringen.

Zoiets moet je, met de gevleugelde woorden van de personeelschef van mijn laatste rederij, flexibel oplossen.

