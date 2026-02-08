Urenlang zaten kinderen in de auto terwijl ouders op stap waren: ‘Ze kunnen toch bellen?’

Handhavers van de gemeente Rotterdam kunnen zaterdagnacht hun ogen niet geloven. In een parkeergarage wachten twee kinderen al uren op de achterbank van een auto op hun ouders, die een avondje uit zijn. „Vorige keer was er niets aan de hand.”



In een parkeergarage onder Holland Casino, in het centrum van de Maasstad, doet het biketeam van de gemeente Rotterdam een bizarre ontdekking. Twee kinderen zitten al uren op de achterbank van een auto, met hun pyjama’s aan. Ze zijn alleen, zonder hun ouders. Er is met lego gespeeld en er is gegeten van een McDonald’s-menu.



„Op straat sprak een man ons om 01.30 uur aan vanuit zijn auto”, vertelt een van de handhavers van het biketeam. „Toen hij zijn auto om 21.30 uur in de parkeergarage plaatste, zag hij daar een auto met twee kinderen staan. Toen hij ’s nachts wegreed, zaten ze er nog. ‘Ik dacht: ik meld het even’, vertelde de man, voordat hij wegreed.”



Als de handhavers langs de auto in de parkeergarage fietsen, duiken de twee kinderen weg. „Daarna belden ze meteen hun moeder”, vertelt iemand van het biketeam. „Binnen no-time kwam ze de parkeergarage binnenlopen, gevolgd door haar man, die iets later arriveerde.”



„Als de kinderen u niet hadden gebeld, hoe laat waren jullie dan teruggekomen?”, vraagt een toegesnelde politieagent de moeder in een video, die onderin dit artikel te zien is.



In de video, die als een lopend vuurtje rondgaat op sociale media, ontkent de vrouw dat haar kinderen, die 13 en 15 jaar blijken te zijn, sinds 21.30 uur in de auto zitten. Ze is naar eigen zeggen even gaan winkelen, uit eten geweest en daarna met haar man naar het casino gegaan. „Als er iets aan de hand is, kunnen ze toch bellen?”, zegt ze verontwaardigd. „Vorige keer was er niets aan de hand.”

De agent schrikt: „Dus dit is al eens eerder gebeurd?”

„Ze is bijna zestien jaar, hè”, vervolgt de moeder.

„Maar dan is ze nog steeds een minderjarig kind”, reageert de handhaver.



„Luister goed”, besluit de agent. „Als we dit nog een keer zien, gaan de kinderen mee naar het politiebureau en worden ze overgedragen aan jeugdzorg. Dan mag u de rechter uitleggen waarom u kinderen in een grote stad alleen in de auto laat.”



„Het is eigenlijk een strafbaar feit dat u hier pleegt”, vervolgt hij. „Als ik u was, zou ik sorry zeggen en even naar Intertoys rijden. Want zij hebben de hele tijd moeten wachten, terwijl jullie een leuke tijd hadden. Het gaat om je kinderen!”



Het filmpje dat het biketeam van de gemeente Rotterdam op sociale media plaatste, zorgt voor veel reacties. ‘Ongelooflijk, wat een onverantwoordelijke ouders’, schrijft Alex onder het Instagram-filmpje. ‘Opvoedingskampen voor die ouders’, stelt Sammy.



Het biketeam plaatste de video om de andere kant van het werk van handhavers te tonen, verklaart de gemeentewoordvoerder. „Rotterdam is een stad met complexe problemen. Dagelijks proberen we de puzzel tussen beleid en menselijkheid te leggen. We doen zo veel meer dan het uitschrijven van parkeerboetes.”



Het gezin, van wie de kinderen het goed maken, kwam er zonder boete vanaf. Na een alcohol- en drugstest voor de ouders mocht het viertal gaan. ‘Hopelijk met iets meer besef dan waarmee ze kwamen’, besluit de handhaver van het biketeam. ‘Sommige meldingen zijn gewoon niet te bevatten.’

