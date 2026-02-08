695 Zuid-Koreanen plots miljonair door een foutje van de 'bank'

'Een vergissing van de bank in uw voordeel', is een van de bekendste Algemeen Fonds-kaarten in het spel Monopoly. Voor 695 klanten van het Zuid-Koreaanse cryptobedrijf Bithumb werd dit werkelijkheid. Van het ene op het andere moment waren ze miljonair.



Het bedrijf maakte per ongeluk 2000 bitcoin naar hun rekening over, in plaats van 2000 Zuid-Koreaanse won (1,15 euro). Helaas konden ze er maar heel even van genieten, want binnen 35 minuten kreeg het bedrijf het foutje ter waarde van 37 miljard euro in de gaten.



De handels- en opnamemogelijkheden van de verse miljonairs werd stilgelegd en de bitcoins werden teruggeboekt. Als compensatie voor het 'ongemak' krijgen ze 11,56 euro bijgestort op hun rekening.



Volgens Bithumb is 99,7 procent van de per ongeluk weggegeven bitcoins teruggehaald. De Zuid-Koreaanse financiële toezichthouder stelt een onderzoek in naar de zaak. Het cryptobedrijf zelf zegt alle processen na te lopen en wil voortaan AI gaan gebruiken om afwijkende transacties op te sporen.



Na het akkefietje daalde de prijs van een bitcoin korte tijd naar 81,1 miljoen won (46.883 euro) op Bithumb. Daarna herstelden de beurzen zich en steeg de prijs naar 104,5 miljoen won (60.410 euro) per bitcoin.

Reacties

