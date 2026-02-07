Lossen bij APM II gaat mis: Containers Bangkok Express vallen op bunkerschip K Lotus
Bij het lossen van het containerschip Bangkok Express is het vrijdagavond misgegaan op APM Terminals Maasvlakte II in Rotterdam. Tijdens overslagwerkzaamheden kwamen meerdere lege containers los, die omvielen en deels op de kade en deels op een naastgelegen bunkerschip K Lotus terechtkwamen.
Op beelden die na het incident circuleerden, is te zien dat lege containers scheef zijn komen te staan en over elkaar zijn gevallen. Foto
. Enkele containers belandden op het dek van het bunkerschip K Lotus, dat langszij lag bij het zeeschip. Over eventuele schade aan het bunkerschip dat LNG aan boord had, is nog niets officieel bekend. Woordvoerder Lex Bezemer van het Havenbedrijf Rotterdam bevestigt het incident. ‘Er zijn geen gewonden gevallen.’
Bij het lossen van containerschip Bangkok ging het vrijdagavond 6 februari mis bij APM II in Rotterdam. Foto privé
Drie containers kwamen volgens Bezemer in het water. De bemanning van het bunkerschip verzamelde zich op een veilige plaats en het bunkeren van LNG werd meteen afgebouwd. Patrouillevaartuigen van Havenbedrijf Rotterdam, de Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat kwamen met spoed ter plaatse.
De Prinses Amaliahaven werd vrijdagavond twee uur lang gestremd – totdat duidelijk was hoeveel containers er in het water lagen en waar ze lagen.
De containers zijn gelokaliseerd en worden naar verwachting in de loop van zaterdag uit het water gehaald, zonder enige invloed op het scheepvaartverkeer. Op het bunkerschip liggen ook nog enkele containers, tegen de accommodatie van het schip aan, niet bij de lading. Deze zullen ook worden verwijderd.
Na het incident zijn de werkzaamheden volgens ooggetuigen op het betreffende deel van de terminal tijdelijk stilgelegd.
APM Terminals Maasvlakte II is zaterdagmorgen om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.
Het is nog onduidelijk of het incident gevolgen heeft voor de verdere afhandeling van de Bangkok Express of voor de planning op de terminal. Zodra meer informatie beschikbaar is, volgt nadere berichtgeving.
aan.