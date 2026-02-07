Lossen bij APM II gaat mis: Containers Bangkok Express vallen op bunkerschip K Lotus

07-02-2026 23:33:17

Containers alvast losgemaakt (gebruikelijk) en de trolley begint te vroeg met rijden, als de gehesen container nog niet los is van z'n benedenbuurman.

Op die manier neem je de hele stapel mee. Zeker als die dingen leeg zijn.