Veel vergiftigingen door paddenstoelen in Californië door warme herfst

De Amerikaanse staat Californië heeft te maken met een hausse aan vergiftigingen door paddenstoelen. Door de warme herfst van vorig jaar, gecombineerd met de vroege regen deze winter, is er een overdaad aan paddenstoelen, en de giftige exemplaren zijn maar moeilijk te onderscheiden van de eetbare.



Sinds november zijn er al vier mensen overleden door het eten van giftige groene knolamanieten, een van de gevaarlijkste paddenstoelen wereldwijd. Zo'n veertig mensen raakten vergiftigd, drie van hen hadden een acute levertransplantatie nodig.



Normaal ziet Californië ongeveer twee tot vijf vergiftigingen door knolamanieten per jaar. De leeftijd van de slachtoffers loopt uiteen van 19 maanden tot 67 jaar.



Groene knolamanieten kunnen binnen 24 uur hevige buikkramp, misselijkheid en diarree veroorzaken. Omdat die symptomen weer overgaan, zoeken slachtoffers vaak geen hulp van een arts, terwijl ondertussen de toxines in het lichaam wel schade veroorzaken aan lever of nieren. Tegen de tijd dat dat duidelijk is, is behandeling vaak moeilijk.



"Niemand had ons gewaarschuwd", zegt Laura Marcelino, die in november ziek werd na het eten van de paddenstoelen. In haar Mexicaanse geboorteplaats Oaxaca aten ze vaker zelfgeplukte exemplaren. "We dachten dat het veilig kon."



Haar echtgenoot kreeg een dag later de eerste verschijnselen, hij was draaierig en vermoeid. Omdat ze dachten dat het om een virusje ging, bleven ze de paddenstoelen gebruiken in een soep en tortilla's. Daarop werden ze allebei doodziek. Haar echtgenoot onderging een levertransplantatie, ze kampen allebei nog met de nasleep van de vergiftiging.



Omdat de paddenstoel zo makkelijk kan worden verward met eetbare exemplaren, heeft het ministerie van Volksgezondheid in de staat wildplukkers opgeroepen helemaal geen paddenstoelen uit de natuur meer te consumeren.

