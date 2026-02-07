Penisgate: dopingbureau onderzoekt of skispringers hun penis laten vergroten voor aerodynamisch voordeel

Het is een verhaal waarbij je twee keer moet lezen of het echt over topsport gaat. Toch is het waar: het mondiale antidopingbureau WADA gaat onderzoek doen naar beweringen dat skispringers hun penis kunstmatig vergroten om aerodynamisch voordeel te behalen, schrijft The Guardian.

Volgens het Duitse blad Bild zouden sommige skispringers hun geslachtsdeel vergroten door zich met hyaluronzuur in te spuiten. Het idee daarachter: een groter volume in het kruis zou het skipak strakker en aerodynamischer maken, waardoor atleten langer door de lucht zweven en meters verder landen.



De kwestie kwam ter sprake tijdens een persconferentie van WADA, in aanloop naar de Olympische Winterspelen. Voorzitter Witold Banka liet weten dat de organisatie de beschuldigingen serieus neemt. “Ik beloof u dat ik ernaar zal kijken”, zei de Poolse oud-sprinter.

Ook WADA-directeur Olivier Niggli hield de deur nadrukkelijk open voor nader onderzoek. “Ik ben niet op de hoogte van de details van het skispringen en hoe dit de prestaties kan verbeteren, maar als er aanwijzingen opduiken, zullen we zeker onderzoeken of dit onder de noemer doping valt.”



De vraag is nu of deze vermeende praktijk überhaupt als doping kan worden gezien. Hyaluronzuur is geen prestatieverhogend middel in de klassieke zin, maar als het bewust wordt ingezet om sportieve voordelen te behalen, begeeft het zich in een grijs gebied waar WADA scherp op is.

Vorig jaar kwamen twee Noorse olympische medaillewinnaars, Marius Lindvik en Johann André Forfang, zwaar in de problemen nadat bleek dat hun team tijdens het WK skispringen van 2025 in het geheim had gesjoemeld met de naden van hun pakken ter hoogte van het kruis. De ingreep leverde hen een schorsing van drie maanden op.



Ook de Noorse bondscoach Magnus Brevik, assistent-trainer Thomas Lobben en staflid Adrian Livelten gingen niet vrijuit. Zij kregen een schorsing van achttien maanden wegens hun rol in het complot, waarbij de pakken bewust groter werden gemaakt. Dat zorgde voor een groter vleugeloppervlak, waardoor de springers langzamer daalden en verder door de lucht zweefden.

Hoe groot dat voordeel kan zijn, blijkt uit een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers. Daarin staat dat elke toename van 2 centimeter in de omtrek van een skipak de luchtweerstand met 4 procent vermindert en de lift met 5 procent vergroot. Concreet betekent dat: een aanpassing van slechts 2 centimeter kan al goed zijn voor maar liefst 5,8 meter extra spronglengte.

Reacties

07-02-2026 12:29:41 Emmo

Stamgast



Volgende stap: Vrouwelijke springers krijgen borstvergroting aangemeten vanwege dezelfde reder.

07-02-2026 13:11:19 allone

Oudgediende



Wat een onzinnige en ongezonde praktijken Kunnen ze geen zakdoek in hun onderbroek doen?Wat een onzinnige en ongezonde praktijken

07-02-2026 14:16:26 Spotcatus

Senior lid

Quote:

Daarin staat dat elke toename van 2 centimeter in de omtrek van een skipak de luchtweerstand met 4 procent vermindert en de lift met 5 procent vergroot.



Oh dan maak zelfs ik nog een kans met mijn BMI van 33! Oh dan maak zelfs ik nog een kans met mijn BMI van 33!

07-02-2026 14:18:15 Emmo

Stamgast



@Spotcatus :

Druppel is de meest efficiënte vorm voor wat betreft de luchtweerstand. Druppel is de meest efficiënte vorm voor wat betreft de luchtweerstand.

