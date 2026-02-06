Piloten vergissen zich in startbaan: 135 passagiers geëvacueerd na noodstop op Brussels Airport

Ruim honderd passagiers van Scandinavian Airlines kregen de schrik van hun leven toen hun vliegtuig op Brussels Airport donderdagavond per ongeluk de taxibaan nam om op te stijgen in plaats van de startbaan. Het toestel had toen al een snelheid van ruim 200 kilometer per uur, maar kwam op tijd tot stilstand. Er vielen geen gewonden, maar de passagiers werden wel geëvacueerd.



Het incident gebeurde vlak voor 22.00 uur ‘s avonds. De Airbus A320neo van vlucht SK2590 had toen al vertraging en had eigenlijk rond 20.30 uur moeten opstijgen naar de Deense hoofdstad Kopenhagen, meldt Flightradar24 op X.



Volgens Flightradar24 had het vliegtuig een snelheid van rond de 200 kilometer per uur toen het per ongeluk de taxibaan nam. Zo’n baan is enkel bedoeld om vliegtuigen te laten taxiën tussen verschillende locaties op de luchthaven, zoals de terminals, hangars, parkeerplaatsen en de start- en landingsbanen. Het bewuste toestel kwam niet ver voor enkele kerosinetanks tot stilstand.



Na het incident rukte de brandweer uit en werden de passagiers, 135 in totaal, geëvacueerd. Zij konden donderdagavond niet meer naar Kopenhagen vertrekken. De luchtvaartmaatschappij nam volgens Brussels Airport contact met hen op om een alternatieve oplossing te zoeken. Er is ook psychologische bijstand verleend aan de passagiers en de crew.

