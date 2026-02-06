Arrestatie in Italië om 'voor de lol' schieten op burgers tijdens beleg van Sarajevo

In Italië is een man van 80 aangehouden op verdenking van meervoudige moord in de jaren 90 in Bosnië. Hij zou hebben deelgenomen aan zogenoemde snipersafari's, waarbij buitenlanders grote bedragen neertelden om op burgers in Sarajevo te schieten. Aanstaande maandag wordt hij verhoord.De openbaar aanklager beschuldigt hem ervan "samen met anderen, die nog niet bekend zijn, te hebben gewedijverd in het uitvoeren van een misdadig plan, waarbij weerloze burgers, onder wie vrouwen, kinderen en ouderen, werden doodgeschoten". Hij zou ook reizen hebben georganiseerd voor andere scherpschutters.Bij een huiszoeking vond de politie vijf karabijnen en geweren en pistolen. Ook had hij voorwerpen uit de tijd van de fascistische Italiaanse dictator Mussolini in huis.De Bosnische hoofdstad werd belegerd door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Ratko Mladic van 1992 tot 1995, nadat Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk had verklaard van Joegoslavië. Vanuit posities in de omliggende heuvels beschoten ze burgers in de stad.De hoofdweg door de stad, die mensen in het zicht van de Bosnisch-Servische troepen moesten oversteken om van het ene deel naar het andere te komen, werd bekend als sniper alley. Tijdens het beleg kwamen zo'n 11.000 burgers om het leven.De verdachte is een voormalig vrachtwagenchauffeur uit Pordenone, in de regio Friuli in het noordoosten van Italië. Hij werkte voor een metaalbewerkingsbedrijf. Een Italiaanse journalist beschrijft de man op basis van mensen die hem kennen als "verachtelijk, extreem kwaadaardig, angstaanjagend, een wapenliefhebber, extreemrechts en katholiek".De journalist, Marianna Maiorino, berichtte juli vorig jaar in een video op YouTube over de gebeurtenissen in Bosnië in 1993. Een getuige vertelde haar daarna gruwelijke details over de man, die opschepte over het "jagen".Volgens Maiorino behoort hij tot een ander type 'snipertoeristen' dan de rijken die er fors voor betaalden. "Het zijn mensen uit de middenklasse die zomaar onze buurman zouden kunnen zijn."Volgens haar getuige was hij in de 50 toen hij naar Sarajevo ging. Hij was niet rijk en had een onopvallend voorkomen. "Hij hield van jagen en wapens en ging in het weekend naar Joegoslavië, maar niet om op dieren te jagen: hij schoot op mensen."De getuige zei ook dat hij vermoedelijk betrokken was bij wapenhandel, maar dat niet duidelijk is op wat voor schaal dat gebeurde en met welk doel. Volgens Maiorino is ook niet duidelijk of hij alleen naar Bosnië ging of met een groep. Wel had hij door zijn werk als chauffeur veel connecties in voormalig Joegoslavië. Dat zou kunnen verklaren dat hij zonder veel geld te betalen kon deelnemen aan de beschietingen.Een andere journalist, Enzo Gavazzeni, deed aangifte van het 'sluipschuttertoerisme', waarop het Openbaar Ministerie in november een onderzoek instelde. Gavazzeni verzamelde sinds de eerste geruchten dertig jaar geleden al informatie, maar vond niet genoeg bewijs. Toen hij de documentaire Sarajevo Safari uit 2022 zag, besloot hij opnieuw onderzoek te gaan doen.Hij verzamelde getuigenissen en stuurde die samen met een rapport van een oud-burgemeester van Sarajevo naar het Openbaar Ministerie. De bedragen die de rijke buitenlanders, vermoedelijk vooral Italianen, Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten betaalden, lagen tussen de 80.000 en 100.000 euro.Komende weken worden ook mensen ondervraagd die Gavazzeni op het spoor is gekomen.