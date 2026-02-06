06-02-2026 11:29:09

@Spotcatus :

dan belanden ze misschien niet in het asiel na mijn dood.

Voor een kat zijn er ergere plaatsen dan een asiel. Bovendien doen ze er in asielen alles aan om de dieren zo goed mogelijk te herplaatsen. Probeer maar eens een kat te adopteren uit een asiel. Je krijgt niet zomaar elk beest mee. Alleen één die aansluit bij de gezinssituatie en als je redelijkerwijs aannemelijk kunt maken dat je goed voor het dier kunt zorgen.Ik fungeer als gastgezin. Bij elk dier dat opgaat voor adoptie wordt een compleet rapport opgesteld van wat de eigenaardigheden en hebbelijkheden van het dier zijn. Aan de hand daarvan worden de dieren geplaatst.