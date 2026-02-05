Cuba registreerde op 3 februari een recordlage temperatuur van 0 graden Celsius, de eerste keer dat het vriespunt op het Caribische eiland is gemeten, aldus het Cubaanse Meteorologisch Instituut.
Een weerstation in de noordelijke provincie Matanzas "registreerde een waarde van 0 graden Celsius, waarmee voor het eerst op Cubaans grondgebied het vriespunt werd bereikt en een nieuw nationaal record werd gevestigd", meldde het Insmet-instituut op zijn Facebookpagina.
Het vorige record van het eiland, van 0,6 graden Celsius, dateerde uit 1996.Het is een record, maar we zien dat niet in de Nederlandse pers.