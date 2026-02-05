Voor het eerst in de geschiedenis daalde de temperatuur in Cuba tot 0 graden, een record werd geregistreerd in het westen van het land. Volgens NIAT Khovar met betrekking tot RIA Novosti werd dit gemeld door het Nationaal Instituut voor Meteorologie.

"Om 04.00 uur registreerde het meteorologisch station in Indio Atway in de provincie Matanzas een minimumtemperatuur van 0,1 graden. De temperatuur bleef dalen, om 07.00 uur registreerde de thermometer een temperatuur van 0 graden. Dit is een recordniveau van minimumtemperatuur voor het land. Het vorige temperatuurrecord van 0,6 graden werd op 18 februari 1996 geregistreerd bij het station Bainoa," merkte het instituut op.

Andere stations in het westen en centrum van het land rapporteerden temperaturen van 1,4 graden en 5 graden.

Meteorologen legden uit dat Cuba onder invloed staat van zeer koude en droge luchtmassa's van Arctische oorsprong. De combinatie van zeer koude en droge lucht, weinig bewolking en zwakke wind droeg bij aan een aanzienlijke temperatuurdaling, ook 's nachts.