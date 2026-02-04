@Emmo
: Ik denk dat we meer uitgeven aan de gevolgen van roken dan dat er aan accijns binnenkomt.
Denk aan gezondheidszorg, branden, schoonmaakkosten, productiviteitsverlies, enz. Bovendien halen mensen hun drug vaak in het buitenland juist om die accijns te ontlopen. Dat argument gaat dus niet meer op!
Roken kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden, met schattingen tussen de 21 en 43 miljard euro aan zorgkosten, productiviteitsverlies en milieuschade. De jaarlijkse accijns- en btw-inkomsten op tabak zijn met circa 3,4 miljard euro aanzienlijk lager, waardoor de maatschappelijke kosten de inkomsten ruim overstijgen. Laatste edit 04-02-2026 16:46 Laatste edit 04-02-2026 16:47