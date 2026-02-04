Bijna 26.500 mensen per jaar op spoedeisende hulp door roken en vapen

Bijna 26.500 mensen hebben jaarlijks spoedeisende hulp nodig door de gevolgen van roken, vapen en snus. Dat blijkt uit een onderzoek dat in november werd uitgevoerd op bijna alle spoedeisende hulpen in Nederland. De onderzoekers waarschuwen dat het aantal in werkelijkheid nog hoger kan liggen, omdat in de studie alleen medisch stabiele patiënten zijn meegenomen.



De ziekenhuizen wilden in kaart brengen hoeveel patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) binnenkomen met acute medische klachten die komen door het gebruik van nicotineproducten. In de 24 uur waarin de zogeheten VAP-ED-flashmobstudie werd gedaan, werd patiënten van 12 jaar of ouder gevraagd of ze een korte vragenlijst over hun nicotinegebruik wilden invullen.



In totaal werden 2061 vragenlijsten ingevuld, bijna de helft van het aantal patiënten dat die dag naar de deelnemende spoedeisende hulpen ging. Deze cijfers zijn doorberekend naar het totale aantal patiënten dat jaarlijks op de SEH belandt met nicotinegerelateerde klachten.



21 procent van de patiënten op de SEH gebruikte een nicotineproduct. Het grootste deel van hen rookte sigaretten: 86 procent. Bijna 10 procent was gebruiker van vapes en 9 procent rookte sigaren. Nog eens 5 procent gebruikte shag of snus, een tabakszakje dat gebruikers onder de bovenlip stoppen om zo nicotine binnen te krijgen.



Bij mensen met longklachten was een derde van de patiënten gebruiker van nicotine, zegt Nicole Kraaijvanger. Zij is arts op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum en initiatiefnemer van het onderzoek. Ze noemt het "schokkend" dat 17 procent van de kinderen (12- tot 18-jarigen) die zijn onderzocht een nicotineproduct gebruikte.



Ze ziet dat de meeste jongeren beginnen met vapen en later vapes met andere tabak combineren. Volgens haar is de tabaksindustrie daar schuldig aan. Dat terwijl die beweert dat vapes zijn ontwikkeld zodat mensen stoppen met roken, zegt ze. "Maar je ziet juist dat mensen gaan roken doordat ze beginnen met vapes. Het is daarmee een opstartmiddel van tabak."



Met deze cijfers willen de onderzoekers beleidsmakers oproepen om in te zetten op preventie. Zo pleit Kraaijvanger voor een nicotinevrije generatie, waarbij mensen vanaf een bepaald geboortejaar nooit tabaksproducten kunnen kopen. Daarnaast vindt de SEH-arts dat de illegale verkoop van vapes met smaakjes als aardbei, watermeloen en perzik aan banden moet worden gelegd.

Reacties

Snus moest ik opzoeken.

Mensen willen niet gezond leven. Als ze jong zijn denken ze dat ze onoverwinnelijk zijn. Als ze ouder zijn willen ze hun gewoontes niet meer kwijt.

Wordt tijd dat het helemaal verboden wordt om te roken! Dit kost de hele samenleving geld én onze gezondheid. In de lift van mijn gebouw wordt niet gerookt maar de kleding van die rokers stinkt zo erg dat je het nog steeds ruikt! Dat is ook een aanslag op mijn gezondheid, derdehands rook is ook schadelijk namelijk. Het trekt in de muren ook! Ook op een terras kan ik vaker niet dan wel zitten door die paffers! Wat heb ik er een hekel aan!

ik vraag me af hoeveel mensen er op de spoedeisende hulp terecht komen door te sporten. Naar mijn ervaring op de trauma-afdeling vermoed ik dat dit een veelvoud is.

In de vijf weken dat ik stage liep waren er legio sporters, maar niemand die roken als directe oorzaak had.

@Spotcatus :

Dit kost de hele samenleving geld QuoteDit kost de hele samenleving geld Wel eens van accijnzen gehoord? Er komt dankzij de rokers een aardig sommetje binnengedruppeld.

@Emmo : Sport kan inderdaad ook gevaarlijk zijn als je het te fanatiek of ongeoefend doet!

Denk aan gezondheidszorg, branden, schoonmaakkosten, productiviteitsverlies, enz. Bovendien halen mensen hun drug vaak in het buitenland juist om die accijns te ontlopen. Dat argument gaat dus niet meer op!



Roken kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden, met schattingen tussen de 21 en 43 miljard euro aan zorgkosten, productiviteitsverlies en milieuschade. De jaarlijkse accijns- en btw-inkomsten op tabak zijn met circa 3,4 miljard euro aanzienlijk lager, waardoor de maatschappelijke kosten de inkomsten ruim overstijgen.



