Schipholgangers zien bizar tafereel in Valencia: schreeuwende man trekt sprintje over dak van hun vliegtuig

Passagiers die zaterdagavond op het punt stonden om vanuit Spanje naar Schiphol te vliegen, zijn getuige geweest van een opmerkelijk tafereel. Een man zonder ticket wist de beveiliging te omzeilen en klom op het dak van hun vliegtuig, wat leidde tot een vertraging van ruim tweeënhalf uur.Dat bevestigt Politeia, een Spaanse vereniging van professionals in de openbare beveiliging, in een bericht op X.Wat is er gebeurd?Het moet een surrealistisch beeld zijn geweest voor de reizigers op luchthaven Manises in Valencia. Terwijl de bemanning de laatste voorbereidingen trof voor het vertrek naar Nederland, glipte een man langs de beveiliging van het vliegveld. Hij liep het platform op, bestormde de trap en klom via de deuropening het dak van het vliegtuig op, zo valt te zien op diverse beelden op sociale media.Daar bleef het niet bij. De man, een 24-jarige Marokkaan, gebruikte de romp van de Airbus van luchtvaartmaatschappij Vueling niet als uitkijkpost, maar begon over het dak te rennen. Levensgevaarlijk, zeker gezien de hoogte en de gladde ondergrond van een vliegtuigromp.De actie duurde in totaal zo’n tien minuten, schrijven diverse Spaanse media. Drie agenten van de Guardia Civil reageerden vlug en klommen via dezelfde trap naar boven. In plaats van direct in te grijpen, moesten ze op de man inpraten om hem veilig naar beneden te krijgen.De man leek hierbij totaal de weg kwijt. Hij sloeg volgens de krant Las Provincias wartaal uit over moslims en Joden. Agenten kregen hierdoor het vermoeden dat het niet om een bewuste daad ging, maar om een ‘psychische inzinking’. Hij bleek geen wapens bij zich te hebben. Wel droeg hij een rugzak, de inhoud daarvan vormde geen gevaar.Uiteindelijk wisten de agenten zijn vertrouwen te winnen en kwam hij via de trap weer naar beneden, waar hij direct werd aangehouden.Uit onderzoek van de Guardia Civil blijkt dat de man geen onbekende was op de luchthaven. Een dag eerder was hij al gesignaleerd in de vertrekhal, waar hij medewerkers aanklampte voor informatie over vluchten naar Marokko. Waarschijnlijk hebben de problemen rondom zijn reis een crisis veroorzaakt.Na zijn aanhouding is hij niet naar een cel, maar per ambulance direct naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Valencia gebracht voor opname.