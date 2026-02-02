Man met WO I-granaat in de endeldarm meldt zich bij Frans ziekenhuis

In een ziekenhuis in het Franse Toulouse is zondagochtend in de endeldarm van een man een Duitse granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het explosief werd operatief verwijderd en overgedragen aan de explosievendienst.



De man kwam in de nacht van zaterdag op zondag binnen bij de spoedeisende hulp van het Rangueil-ziekenhuis en gaf aan dat hij een voorwerp anaal had ingebracht, zonder te zeggen wat het was. Bij onderzoek ontdekten artsen een 16 tot 20 centimeter lange granaat met een kaliber van 3,7 centimeter, hetgeen zijn pijn verklaarde. Na de operatie realiseerde de chirurg zich pas het mogelijke gevaar, waarna het geschrokken personeel de hulpdiensten inschakelde.



De explosievendienst stelde vast dat het ging om een Duitse granaat uit 1918, maar volgens een expert was er geen ontploffingsgevaar. De granaat is in beslag genomen. De man maakt het goed, maar wordt nog ondervraagd over hoe hij eraan kwam en waarom hij het bij zichzelf inbracht. Mogelijk volgt een aanklacht voor illegaal wapenbezit.

Reacties

Die granaat had hij zeker gekocht bij het Kruidvat

Baby's stoppen van alles in hun mond en volwassen mannen stoppen van alles in hun kont!

Net kinderen....

Ja. En waarom hij het bij zichzelf inbracht 🤔 Wapensmokkel?

"Mogelijk volgt een aanklacht voor illegaal wapenbezit." -



Dat woordje bezit in wapenbezit maakt het voor mij weer grappig.

