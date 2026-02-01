Halfnaakte feestende Russen in Franse Alpen leiden tot woede in eigen land

Champagne, oesters, feesten in ontbloot bovenlijf, helikoptervluchten en een optreden van Patricia Kaas. Het 25-jarig jubileum van het Russische modemerk Rendez-Vous werd groots gevierd in het Franse ski-oord Courchevel. Dat zorgt voor flinke ophef, vooral in Rusland zelf. â€˜Dit waren leden van de Russische eliteâ€™, zegt Rusland-correspondent Joost Bosman. â€˜Er was een journalist bij, een model, een Russische modeontwerper en nog veel meer anderen. Ze zijn naar Courchevel gevlogen om daar dat jubileum te vieren.â€™



Volgens Bosman werd niets aan het toeval overgelaten. 'Ze werden met een helikopter rondgevlogen. Het was champagne slurpen en oesters eten', zegt hij. 'En ze hebben er filmpjes van laten maken die op sociale media zijn gezet.'



Juist die beelden hebben in Rusland veel woede losgemaakt. 'Ten eerste omdat Rendez-Vous geen duur luxemerk is', zegt Bosman. 'Deze mensen lopen normaal in Chanel, Gucci en Prada. Ze hebben eigenlijk niets met dat merk te maken.'



Maar belangrijker is volgens hem het moment en de plek. 'Het was allemaal zo decadent en het werd gevierd in het Westen, in Frankrijk', zegt Bosman. 'Daar struikelen vooral militairen over die in de Donbas vechten.'



Die militairen uiten hun woede openlijk. 'Zij zeggen: wij vergieten hier ons bloed in de verdediging van het vaderland en jullie zitten daar een beetje te feesten', aldus Bosman. 'Wat doen jullie eigenlijk voor het land?'



Eerder al sancties voor celebrities

Het is niet voor het eerst dat feestende Russen in het buitenland kritiek oproepen. 'Vorig jaar waren er ook beelden van Russen in Courchevel, met champagneflessen en feesten', zegt Bosman. 'Maar dat was individueel. Dit was georganiseerd, en dat maakt het opvallend.'



Eind 2023 liep een vergelijkbaar feest in Moskou zelfs uit op sancties. Dat heette het 'halfnaakt-feest', zegt Bosman. 'Daar kwamen allerlei celebrities op af die in pikant ondergoed rondliepen. Poetin was woedend.'



Joost Bosman, Rusland-correspondent

Het feest bleef niet zonder gevolgen. 'Ze moesten publiekelijk excuses aanbieden', zegt Bosman. 'En een paar zangers moesten zelfs naar de Donbas afreizen om daar op te treden voor Russische troepen.'



Of dat nu opnieuw gebeurt, is nog onduidelijk. 'Deze storm is nog niet geluwd', zegt Bosman. 'Het zou kunnen dat ook hier maatregelen tegenover worden genomen door het Kremlin.'



In Frankrijk zelf lijkt de verontwaardiging beperkt. 'Ik denk dat er bij andere bezoekers wel irritatie bestaat', zegt Bosman. 'Maar landen als Frankrijk, Spanje en ItaliÃ« geven ook na de invasie van OekraÃ¯ne relatief makkelijk visa af aan Russen.'



Dat staat in contrast met Nederland. 'Hier heb je echt een uitnodiging nodig om een visum te krijgen', zegt Bosman. 'Russen kunnen gewoon naar de Franse ambassade in Moskou en krijgen daar vaak nog een visum.'



Volgens Bosman zijn Russen bovendien graag geziene gasten. 'Ze geven veel geld uit', zegt hij. 'De lokale middenstand speelt daarop in en maakt zelfs reclame in het Russisch.'



De beelden van luxe staan in schril contrast met de realiteit van de oorlog. Het Centrum voor Strategische en Internationale Studies schat dat het Russische leger sinds februari 2022 zo'n 1,2 miljoen slachtoffers heeft geleden. In Rusland zelf hoor je daar weinig over.



'Die cijfers worden niet meer gepubliceerd', zegt Bosman. 'De laatste officiÃ«le cijfers stammen uit september 2022. Daarna is het ministerie van Defensie ermee gestopt.'



Volgens hem is dat bewust beleid. 'Je ziet die cijfers nergens meer terug in de staatsmedia', zegt Bosman. 'Dat mag kennelijk gewoon niet meer.'

Reacties

Ja. Alle jonge mannen worden doodgeschoten

