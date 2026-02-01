Buurt slaat alarm om aanhoudend gehuil in Rotterdamse flat: politie vindt alleen achtergelaten peuter

De politie heeft afgelopen nacht ingegrepen in de Rotterdamse wijk Delfshaven, nadat bleek dat een kindje van twee jaar oud alleen thuis was achtergelaten. Het kind huilde al urenlang, waarna bezorgde omwonenden alarm sloegen.



Agenten die ter plaatse kwamen bij een woning aan de Kraaierstraat hoorden bij aankomst direct het aanhoudende gehuil van het jonge kind. Omdat er niemand opendeed, werd samen met de brandweer besloten de woning te betreden.



Met hulp van de brandweer werd de deur uiteindelijk geopend. In de woning troffen agenten het kindje alleen aan. Van verzorgers was op dat moment geen spoor te bekennen. De politie schakelde direct de crisisdienst in om verdere zorg te regelen.



In afwachting van hun komst ontfermden de agenten zich over de peuter. Zij verschoonden de luier, gaven het kindje eten en drinken en probeerden het te troosten. Om het kind af te leiden werden filmpjes van Peppa Pig afgespeeld.



De politie heeft een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis, zodat kan worden onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat het kind alleen werd achtergelaten en welke hulp nodig is voor het gezin.



Over de ouders of verzorgers kan de politie op dit moment geen verdere informatie geven. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog.



De politie benadrukt dat omwonenden in dit soort situaties juist hebben gehandeld door melding te maken. „Bij twijfel altijd bellen. Dat kan het verschil maken,” aldus een woordvoerder.

Reacties

01-02-2026 16:19:24 Spotcatus









Dat is weer eens wat anders dan een puppy op een balkon. Hoe krijg je het voor elkaar!

01-02-2026 17:01:08 Emmo









Quote:

en welke hulp nodig is voor het gezin. Wat te denken van een honkbalknuppel? Wat te denken van een honkbalknuppel?

01-02-2026 18:02:41 Mamsie











Een hulpeloos kindje alleen laten... onbegrijpelijk! @Emmo : Dat lijkt me een uitstekend idee!Een hulpeloos kindje alleen laten... onbegrijpelijk!

01-02-2026 18:54:47 allone











Die agenten zijn wel van alle markten thuis . Hoort dat bij hun opleiding, luiers verschonen?! Arm kind. Uren huilen.Die agenten zijn wel van alle markten thuis. Hoort dat bij hun opleiding, luiers verschonen?!

