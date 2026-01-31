Bewoners boos om beschadigende bevers: Hoort hier niet

Ze knagen, graven en gaan vooral hun eigen gang: bevers. Allemaal goed en wel natuurlijk, totdat je ernstige last en schade van ze gaat ondervinden. Bewoners van de Nijmeegse wijk De Kamp weten inmiddels maar al te goed hoe erg die overlast kan zijn. Sommigen vergelijken de burchtenbouwers zelfs met de wolf: gevaarlijk, maar op een andere manier.



Voor persoonlijk letsel moet men aan de Geerkamp ook opletten, want sommige bewoners zijn al door de grond gezakt. "Een bever hoort in de natuur. Niet hier, dit is bewoond gebied", stelt bewoner Marcel Aubel, die zelf een smakkerd maakte door de verzakte grond. Zijn heup raakte door de val ontwricht, met een fysiobezoek tot gevolg. Vangen en uitzetten, dat is volgens hem de oplossing.



De gemeente snapt de zorgen van de bewoners. "Als je een verzakkend pad ziet of aangevreten bomen, dan voelt dat gewoon niet veilig. We zijn hier eerder al samen met bewoners ter plekke gaan kijken en hebben toen gericht maatregelen genomen, bijvoorbeeld door bomen te beschermen die een risico zouden kunnen vormen als ze omvallen. Dat heeft goed gewerkt." Een andere proef met ingegraven gaas bleek minder succesvol.



Ze wijzen erop dat de bever wel een beschermde diersoort is, maar willen met bewoners blijven kijken naar veilige oplossingen. "Binnenkort gaan we in de persoon van onze stadsecoloog opnieuw met bewoners in gesprek om te kijken wat hier verder mogelijk is, stap voor stap en zorgvuldig, met oog voor veiligheid én natuur.”



Aubel weet van de maatregelen die de gemeente tot nu toe heeft genomen, maar is ontevreden. "Het talud takelt af", zegt hij terwijl hij er met een sip gezicht naar staat te kijken. In de aarde steekt inderdaad een stuk van het gaas. "Maar ze komen gewoon weer terug en proberen het weer. Vooralsnog schiet het niet op."

