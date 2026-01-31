Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

De hoeveelheid energie die je aan een liter water moet toevoegen om het te laten koken, is altijd hetzelfde. Maar is het goedkoper om de waterkoker erbij te pakken, of kun je het klusje beter laten klaren door een fluitketel op het gasformuis te zetten? Wat is het goedkoopst en welke optie is het meest efficiënt?



Als je een pan op het gasfornuis zet, dan gaat er veel warmte(-energie) verloren langs de pan. Je kunt vanuit efficiëntie-oogpunt dan ook beter een elektrische waterkoker gebruiken om het water aan het borrelen te brengen. Ongeveer 80 procent van de energie wordt zo overgebracht op het water. Ook duurzaam: de waterkoker slaat direct af als de temperatuur van het water 100 graden bereikt.



Het kost een waterkoker ongeveer 0,15 KwH aan elektriciteit om 1 liter water tot 100 graden te verhitten. Ditzelfde kost zo'n 0,03 m3 aan gas op het fornuis, schrijft Radar. De hoeveelheid verbruikt gas staat ongeveer gelijk aan 0,30 Kwh, omdat je uit 1 m3 aardgas grofweg 10 Kwh aan energie onttrekt. Je zou dus kunnen zeggen dat je met een waterkoker de helft van de energie verbruikt, vergeleken met een pan op het vuur.



Momenteel is de gasprijs gemiddeld € 1,38 per m3, en de elektriciteitsprijs gemiddeld € 0,34 per kWh. Je betaalt dus circa 4 cent om een liter water te koken op het gasfornuis, en zo'n 5 cent om hetzelfde te doen met de waterkoker. Water koken op gas is dus zo'n 20 procent goedkoper. Als je elke dag drie liter water kookt, dan kost dit grapje je op jaarbasis ongeveer 40 euro (gas) of 50 euro (stroom).



De kosten kunnen door verschillende factoren ook nog anders uitvallen (onder andere: een ander type waterkoker of fluitketel en wisselende energieprijzen). Maar het zijn duidelijk geen hemelbestormende verschillen. Wil je geld besparen op energieverbruik, dan ligt de winst dan ook niet snel bij het koken van water. De beste manier om toch te besparen als je water kookt, is om precies de hoeveelheid water te koken die je nodig hebt. Een volle waterkoker verhitten voor één kopje thee is onnodige verspilling van energie.



Wil je energie sparen omdat het beter is voor het milieu, dan is een keuze voor een waterkoker beter. Je verbruikt immers minder energie om het water tot het kookpunt te brengen, je kunt precies de benodigde hoeveelheid verwarmen en de waterkoker stopt meteen als het kookpunt is bereikt.

Reacties

31-01-2026 14:11:45 allone

Theorie. Theorie. Theorie. Ik heb helemaal geen gas.

31-01-2026 14:19:42 Emmo

In het artikel worden wel wat dingen buiten beschouwing gelaten.



Bijvoorbeeld: Hoe wordt elektriciteit opgewekt en wat zijn de leidingverliezen bij elektriciteit en gas.

Verder, Een keteltje water koken kost energie en daarbij zijn er verliezen. Duidelijk. Echter die verliezen komen ten goede aan het binnenklimaat van het huis.

Als je een pan water op het gas zet warmt het huis daarmee op. Die warmte gaat dus niet verloren, behalve in de zomer als het toch al warm is.

31-01-2026 15:24:13 Spotcatus

Je moet ook vooral niet teveel water in je waterkoker doen. Dat scheelt meer.

31-01-2026 15:39:25 Emmo

@Spotcatus : Ik heb geen waterkoker. ik zet een keteltje op het vuur.

