Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

In de Indonesische provincie Aceh zijn een man en een vrouw publiekelijk gegeseld wegens seks buiten het huwelijk en het drinken van alcohol. Beiden kregen in totaal 140 zweepslagen, een van de zwaarste straffen sinds de invoering van de sharia in de regio. Dat melden getuigen ter plaatse.

De straf werd uitgevoerd in een openbaar park in de hoofdstad Banda Aceh, waar tientallen toeschouwers aanwezig waren. De veroordeelden werden met een rotanstok op de rug geslagen. De vrouw viel tijdens de straf flauw en moest per ambulance worden afgevoerd.

Volgens Muhammad Rizal, hoofd van de shariapolitie in Banda Aceh, kreeg het stel honderd zweepslagen voor seks buiten het huwelijk en veertig voor het nuttigen van alcohol. “Dit is waarschijnlijk een van de hoogste aantallen zweepslagen sinds de sharia werd ingevoerd”, aldus Rizal.

Aceh is de enige provincie in Indonesië waar de islamitische wetgeving volledig van kracht is. Seksuele relaties buiten het huwelijk zijn er strikt verboden, net als alcoholgebruik, gokken en homoseksuele handelingen. De provincie kreeg in 2001 speciale autonomie, waarna de sharia officieel werd ingevoerd.

Niemand wordt ontzien

Het gestrafte stel maakte deel uit van een groep van zes personen die die dag werden gegeseld wegens overtreding van de islamitische zedenwet. Onder hen bevond zich ook een shariapolitieagent en zijn vrouwelijke partner, die samen in een besloten ruimte waren aangetroffen. Zij kregen 23 zweepslagen per persoon.

Rizal benadrukte dat ook leden van de shariapolitie niet worden ontzien. “Zoals beloofd maken we geen uitzonderingen, zeker niet voor onze eigen mensen. Dit schaadt onze reputatie”, zei hij.

De zware straf past in een patroon van publieke lijfstraffen in Aceh. Zo werden in 2025 nog twee mannen 76 keer gegeseld nadat zij door de sharierechtbank schuldig waren bevonden aan seksuele relaties.

Mensenrechtenorganisaties blijven scherpe kritiek uiten op de praktijk, maar de autoriteiten in Aceh houden vol dat de straffen noodzakelijk zijn om de islamitische normen in de regio te handhaven.

Reacties

31-01-2026 11:07:58 allone









Die zijn behoorlijk barbaars Islamitische normen?Die zijn behoorlijk barbaars

31-01-2026 11:58:53 Spotcatus









Want zonder die zware straffen zou iedereen een lange neus naar ze maken!

31-01-2026 12:28:45 Emmo









@allone :

Die zijn behoorlijk barbaars QuoteDie zijn behoorlijk barbaars Dat vinden wij. In dergelijke landen hebben ze hun eigen ideeën en vinden onze normen ietwat vreemd.

31-01-2026 12:42:59 Mamsie









Ze durven wél daar, die kerels. Met zijn allen tegen één weerloze vrouw.

