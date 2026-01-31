Amerikaans koppel op zoek naar biologische ouders van hun baby, na IVF-flater
Een koppel uit de Amerikaanse staat Florida heeft een proces aangespannen tegen een fertiliteitskliniek in Orlando, nadat ze ouders werden van een meilees verder bij HLN »Gerelateerde artikelen
Tja. Nou ja. Als je Russische roulette speelt weet je dat er kans is dat het fout gaat.
Maar ja. Money money money. De advocaten kunnen weer lekker veel verdienen.
En als de baby blank was geweest hadden ze waarschijnlijk niks gemerkt. Pech.
„Ondertussen waarschuwt Steph Raeymaekers van vzw Donorkinderen dat deze zaak geen alleenstaand incident is.“
En alweer een blunder ivm IVF. Zal niet de laatste zijn!
Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.
Meld je nu
aan.
Login via: