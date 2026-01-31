Amerikaans koppel op zoek naar biologische ouders van hun baby, na IVF-flater

Een koppel uit de Amerikaanse staat Florida heeft een proces aangespannen tegen een fertiliteitskliniek in Orlando, nadat ze ouders werden van een mei

Reacties

31-01-2026 09:57:54 allone

Tja. Nou ja. Als je Russische roulette speelt weet je dat er kans is dat het fout gaat.

Maar ja. Money money money. De advocaten kunnen weer lekker veel verdienen.

En als de baby blank was geweest hadden ze waarschijnlijk niks gemerkt. Pech.

31-01-2026 10:09:27 allone

„Ondertussen waarschuwt Steph Raeymaekers van vzw Donorkinderen dat deze zaak geen alleenstaand incident is.“

31-01-2026 11:56:45 Spotcatus

En alweer een blunder ivm IVF. Zal niet de laatste zijn!

