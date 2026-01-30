50 dollar voor wie de docu over Melania Trump helemaal bekijkt

Waar je normaal betaalt voor een ticket om een film in de bioscoop te kijken, zouden filmbezoekers in Boston betaald worden om de nieuwe documentaire over de Amerikaanse first lady Melania Trump te bekijken. Wie de hele documentaire uitkijkt, zou 50 dollar krijgen, meldt Axios Media.



Het aanbod wordt geadverteerd op Craigslist, een soort Amerikaanse Marktplaats. Geïnteresseerden kunnen via de advertentie een gratis bioscoopticket krijgen plus 50 dollar. Dat is momenteel ongeveer 42 euro. De enige voorwaarde: 'Je moet de hele film lang in je stoel blijven zitten'.



In de advertentie, die door producent Nate Gilbert via Axios werd gedeeld, staat dat het doel is om volle zalen voor de film te verzekeren. Op social media deelde hij screenshots van de bijna lege zalen bij eerdere vertoningen van de film.



De documentaire draait om het privéleven van Melania Trump en de aanloop naar de inauguratie van haar echtgenoot, president Donald Trump, in 2025.



Veel vraag lijkt er alleen niet te zijn naar de film, meldt Axios Media. De kaartverkoop verloopt moeizaam. Tijdens de openingsavond van de film in Boston zouden de zalen vrijwel leeg zijn geweest, ondanks claims van Donald Trump dat de film snel uitverkocht zou raken. Ook buiten Boston zijn weinig tickets verkocht.



De advertentie werd twee dagen geleden op Craigslist gedeeld. Inmiddels staat er een opmerking bovenaan, dat aanmelden niet meer mogelijk is en de uitgekozen filmgangers per mail op de hoogte worden gebracht.

