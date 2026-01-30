Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

Mensen die geen vlees eten, zouden minder kans hebben om 100 jaar te worden dan vleeseters. Dat concludeert een recente studie onder oudere Chinezen. Voor wie plantaardig eet klinkt dat misschien alarmerend, maar de werkelijkheid is, zoals zo vaak, een stuk genuanceerder.

Het onderzoek volgde ruim 5.000 Chinese volwassenen van 80 jaar en ouder. Tussen 1998 en 2018 werd gekeken wie uiteindelijk de magische grens van 100 jaar bereikte. De uitkomst: ouderen die geen vlees aten, werden minder vaak honderd dan leeftijdsgenoten die dat wel deden.

Op het eerste gezicht lijkt dit haaks te staan op decennia aan onderzoek waaruit blijkt dat vegetarische en plantaardige diëten juist gezondheidsvoordelen hebben. Ze worden in verband gebracht met een lager risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, beroertes en obesitas. Dat komt onder meer door een hogere vezelinname en minder verzadigd vet.



Toch is er een belangrijk verschil: leeftijd. Deze studie richtte zich uitsluitend op mensen van 80 jaar en ouder. En juist op hoge leeftijd verandert het lichaam ingrijpend. De energiebehoefte daalt, maar de behoefte aan bepaalde voedingsstoffen, zoals eiwitten, calcium en vitamine B12, neemt relatief toe. Tegelijkertijd verliezen ouderen vaak spiermassa, botdichtheid en eetlust, wat het risico op ondervoeding en kwetsbaarheid vergroot.



Veel onderzoek naar plantaardige voeding is gedaan bij jongere, gezondere volwassenen. Bij zeer oude mensen kunnen strikte diëten juist nadelig uitpakken, vooral als ze leiden tot te weinig eiwitten of andere voedingsstoffen. Dat lijkt ook hier het geval: de lagere kans om 100 te worden gold alleen voor ouderen met ondergewicht. Bij ouderen met een gezond gewicht werd geen verschil gevonden tussen vleeseters en niet-vleeseters.



Ondergewicht op hoge leeftijd is op zichzelf al sterk verbonden met een hoger risico op ziekte en overlijden. Het dieet lijkt hier dus vooral een rol te spelen in combinatie met een kwetsbare lichamelijke toestand. Bovendien ging het om een observationele studie: er is een verband gevonden, maar geen bewijs voor oorzaak en gevolg.

Opvallend is dat ouderen die geen vlees aten, maar wel vis, zuivel of eieren gebruikten, net zo vaak 100 werden als vleeseters. Deze producten leveren hoogwaardige eiwitten en essentiële voedingsstoffen die helpen spier- en botverlies tegen te gaan.

De belangrijkste les? Wat gezond eten is varieert per levensfase. Wat op je vijftigste ideaal is, kan op je negentigste tegen je werken. Plantaardig eten kan prima, maar op hoge leeftijd vraagt het om extra aandacht, variatie en soms aanvulling.

