Binnenkort Jaar van het Paard in China: treurig knuffelpaard door naaifout onverwacht wereldhit

Een simpele naaifout maakte een Chinese knuffel onverwacht wereldberoemd. Net nu China zich opmaakt voor het Jaar van het Paard, verovert een treurig kijkend speelgoedpaard het internet. Het droevige gezicht blijkt pijnlijk herkenbaar voor veel jonge Chinezen die lijden onder lange werkdagen en hoge werkdruk.Binnenkort start het Chinese Nieuwjaar en 2026 staat volledig in het teken van het paard. In de groothandelsstad Yiwu, in het oosten van China, liep een rode knuffel met gouden belletje rond de nek normaal gezien voorop als feestelijke mascotte. Alleen: een werkster naaide per ongeluk de mond ondersteboven. Het resultaat was geen lachend, maar een diep treurig kijkend paard.Winkeleigenaresse Zhang Huoqing bood de eerste koper van het speelgoedpaardje nog een terugbetaling aan. Die kwam er nooit. Integendeel: kort daarna doken foto’s van het ‘foute’ ontwerp overal op het internet op. De vraag explodeerde, en Zhang besloot het verdrietige paardje gewoon te houden zoals het was. Met succes. „Bijna iedereen vraagt nu naar het huilende paard,” zegt marktverkoper Lou Zhenxian. Op sociale media herkenden vooral jonge kantoorwerknemers zich in de sombere blik, als symbool voor lange werkdagen en stress.Het succes past in een bredere trend in China: ‘ugly‑cute’ speelgoed. Figuurtjes die niet perfect mooi zijn, maar net daardoor scoren. Eerder ging ook Labubu, een monster met scherpe tanden, viraal. In de winkel van Zhang waren de rekken met huilende paardjes al vroeg in de namiddag uitverkocht. „We blijven het verkopen,” zegt Zhang. „Dit paard past perfect bij het leven van de moderne werkende mens.”