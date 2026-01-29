Peuter van 2 jaar tikt wereldrecords weg op snookertafel, wel met behulp van een krukje

Hij is nog maar 2 jaar oud en nu al houder van twee Guinness World Records: de Britse peuter Jude Owens heeft met zijn biljarttalent wereldwijd indruk gemaakt, terwijl hij de echte speeltafel zonder krukje nog niet kan bereiken.Jude Owens speelt al een tijdje snooker en pool dankzij zijn vader. Die kocht voor zijn zoontje een minitafel waarop hij het complexe, strategische spel kon oefenen. De echte snookertafels zijn namelijk nog een tikkeltje te hoog.Uiteindelijk was kleine Jude klaar voor het echte werk aan de grote tafel, wel met de nodige ondersteuning in de vorm van een krukje. Na flink oefenen lukte het de peuter om een wereldprestatie neer te zetten: toen hij 2 jaar en 261 dagen oud was, werd Jude de jongste persoon die een dubbele pot maakte bij snooker.Voor mensen die onbekend zijn met de sport: dit is wanneer twee ballen met één stoot van de speelbal in verschillende pockets worden gepot.Het liet niet lang op zich wachten voordat Jude zijn tweede succes boekte. Een kleine maand na het eerste record, werd hij de jongste persoon die een bandstoot in het poolbiljart maakte. Dat is wanneer de speelbal zo wordt geraakt dat de doelbal via een of meer banden wordt gestoten, voordat deze in een pocket terechtkomt.De vader van het jonge talent, Luke, zei dat hij wist dat Jude een geweldige speler zou worden vanaf het moment dat hij een keu oppakte.De trotse vader vertelde Guinness World Records: „Jude heeft in zo’n korte tijd al heel wat bereikt, maar twee wereldrecords op zijn naam hebben staan, dat is waarschijnlijk een hoogtepunt, hoe kun je dat ooit overtreffen?’’„Denk ik dat hij ooit wereldkampioen zal worden? Als vader hoop je altijd dat je kinderen het goed doen in het leven, dus het zou mijn grootste wens zijn als hij dat zou bereiken’’, aldus Luke. Of het jonge talent dat uiteindelijk gaat lukken, moet nog blijken. Eerst maar eens zijn derde verjaardag vieren.