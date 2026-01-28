Zieke medewerker gaat met vriendin op vakantie naar Indonesië, dan draait zijn baas abrupt de geldkraan dicht

Het moest een adempauze zijn. Even ontsnappen aan de werkstress tijdens een geplande reis naar Indonesië. Maar voor een man met autisme veranderde de droomtrip in een financieel debacle. Terwijl hij aan de andere kant van de wereld zat, draaide zijn werkgever rücksichtslos de geldkraan dicht. Onacceptabel, oordeelt de hogere rechter, die een fikse boete oplegt.



De werknemer is al enige tijd in dienst bij ThePhoneLab, een van de grotere telefoonreparatiewinkels in Nederland. Zijn werkgever is al vanaf het begin op de hoogte van zijn autismespectrumstoornis (ASS).



Wanneer de werknemer zich in november 2024 ziekmeldt, geeft hij duidelijk aan eerst een bedrijfsarts te willen spreken voordat hij in gesprek gaat met zijn werkgever.



Maar daar denken ze bij de telefoonreparateur, actief in nagenoeg alle grote steden in Nederland, anders over. De directeur en de arboadviseur vinden dat er een ‘koffiemoment’ moet komen. Voor de werknemer voelt dit als een onveilige valstrik.



Het gerechtshof maakt, net als de rechter eerder, gehakt van die dwingende opstelling. Je kunt niet van iemand eisen dat hij gezellig op de koffie komt als een arts nog niet eens heeft vastgesteld of hij daar wel toe in staat is, zo valt te lezen in het vonnis dat deze week is gepubliceerd.



Als er uiteindelijk tóch een bedrijfsarts aan te pas komt, is het advies duidelijk: rust. De komende zes weken geen arbeidsbelasting. Maar dat gaat er bij ThePhoneLab niet in. De arboadviseur, die nota bene claimt zelf asperger te hebben en meerdere keren een burn-out heeft gehad, stuurt e-mails waarin over loonsancties wordt gesproken. ‘Ik hoop dan ook dat ik het je zo goed en duidelijk in deze mail kan uitleggen wat de risico’s zijn van de houding die nu aangenomen wordt’, staat er.



Het staat volgens de rechter vast dat het bedrijf het advies van de arts structureel naast zich neer heeft gelegd. De werknemer krijgt hierdoor geen rust, maar juist bakken met stress.



‘In plaats van mij rust te gunnen zodat ik kan herstellen maakt zij stelselmatig op een zeer nare en onprofessionele manier inbreuk op mijn persoon’, meldt de werknemer in een klachtbrief. ‘Dit ervaar ik als zeer bedreigend, het verergert mijn ziekte en het frustreert mijn genezingsproces.’



Een dieptepunt volgt als de man in januari 2025 naar Indonesië vertrekt. Een vakantie die al gepland stond en die, gezien de ellende, misschien wat lucht kan geven. Maar terwijl hij aan de andere kant van de wereld zit, draait ThePhoneLab rücksichtslos de geldkraan dicht. Geen salaris en, als klap op de vuurpijl, geen toegang meer tot zijn zakelijke e-mail. Zijn advocaat probeert de directeur te pakken te krijgen, maar die geeft niet thuis. ‘Geen behoefte aan telefonisch contact’, laat de baas weten.



De werknemer mailt wanhopig terug vanaf zijn vakantieadres. Hij schrijft dat hij ‘moedwillig in de betalingsproblemen is gebracht zonder kennisgeving vooraf’ en dat hij ‘van dat alles enorm veel stress kreeg op vakantie’. Pas als er later advocaten en rechters aan te pas komen, wordt het achterstallige loon alsnog overgemaakt. De hele gang van zaken is volgens het hof extra ingrijpend voor iemand met ASS, voor wie ‘structuur en voorspelbaarheid extra belangrijk zijn’.



In de rechtszaal probeert ThePhoneLab het nog op een ‘foutje’ te gooien. Ze hadden hem even moeten waarschuwen, geven ze toe. Onzin, oordeelt de hogere rechter. Er is geen sprake van een eenmalige misser, maar van ‘een aaneenschakeling van onzorgvuldig handelen waarbij de werknemer onterechte verwijten naar zijn hoofd kreeg geslingerd’, oordeelt het hof streng.



De rekening voor deze structurele fouten is fors. Waar de rechter eerder nog uitging van 35.000 euro, doet het hof er een schep bovenop. Doordat ThePhoneLab bleef procederen, is de psychische schade bij de medewerker toegenomen en duurt zijn herstel langer.



De slotsom: 50.000 euro billijke vergoeding, plus nog een kleine 7000 euro transitievergoeding.

