Griekse media: Lane Assist mogelijke oorzaak van ongeluk, dat zeven PAOK-fans het leven heeft gekost

In de Griekse en Roemeense pers wordt volop gespeculeerd over de mogelijke oorzaak van het verkeersongeluk in Roemenië, dat zeven PAOK-fans het leven

28-01-2026 16:29:26 Emmo

Mijn ervaring met "lane assist" is dat je er meer last van hebt dan gemak. Maar dat je zoveel tegenstuur krijgt dat je tegen een tegenligger opknalt? Dat wil er bij mij niet in.

28-01-2026 17:13:17 Sjaak

@Emmo : Misschien schrok de bestuurder dusdanig van de ingreep, dat hij de macht over het stuur verloor en wellicht speelden er meer factoren mee, zoals mogelijke gladheid bijvoorbeeld.

28-01-2026 17:45:45 Spotcatus

Mijn lane-assist geeft wat tegendruk maar stuurt me niet op een andere rijbaan. Doet me denken aan Marco Borsato die zijn cruise control de schuld gaf nadat hij iemand doodreed.

28-01-2026 17:49:16 Sjaak

@Spotcatus : Marco Borsato heeft misschien wel iets op zijn kerfstok, maar het was Marco Bakker die zijn cruise control de schuld gaf toen hij een wodkaatje teveel op had.

28-01-2026 18:49:05 allone

De oorzaak lijkt me duidelijk: ze halen in en gaan niet snel genoeg terug naar de rechter weghelft. Dramatisch is het wel. Maar lane-assist?

