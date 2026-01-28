Waar Maar Raar
jaargang
-25
- laatste artikel
28-1 18:00
-
77274
artikelen -
Home
Forum
Lid worden
Leden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Login onthouden
Login via:
Wachtwoord
vergeten
.
Voorwaarden & huisregels
«
Zieke medewerker gaat met vriendin op vakantie naar Indonesië, dan draait zijn baas abrupt de geldkraan dicht
Een grote houten vergadertafel midden in de natuur: De Posbank is een voorbeeld van wat wél kan
»
Griekse media: Lane Assist mogelijke oorzaak van ongeluk, dat zeven PAOK-fans het leven heeft gekost
In de Griekse en Roemeense pers wordt volop gespeculeerd over de mogelijke oorzaak van het verkeersongeluk in Roemenië, dat zeven PAOK-fans het leven
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
28-01-26 - ©
De Telegraaf
Tweet
Gerelateerde artikelen
»
Busje leeggeroofd tijdens reanimatie man
»
Jongen van 10 jaar rijdt busje in de prak, passagiers ladderzat
»
Wegbelijning in Oostzaan werkt op de lachspieren
»
Lol om zigzaggende belijning op fietspad in Almere
»
Wegbelijning over dode buidelrat in Nieuw-Zeeland: Je had één taak
»
Eerste lichtgevende autoweg in Oss
»
Automatisering ontmenselijkt het personeelsbeleid
»
Jurriaan krijgt vordering van 1 cent van de gemeente Amsterdam
Reacties
28-01-2026 16:29:26
Emmo
Stamgast
WMRindex: 71.648
OTindex: 28.843
Mijn ervaring met "lane assist" is dat je er meer last van hebt dan gemak. Maar dat je zoveel tegenstuur krijgt dat je tegen een tegenligger opknalt? Dat wil er bij mij niet in.
28-01-2026 17:13:17
Sjaak
Moderator
WMRindex: 22.037
OTindex: 58.896
@Emmo
: Misschien schrok de bestuurder dusdanig van de ingreep, dat hij de macht over het stuur verloor en wellicht speelden er meer factoren mee, zoals mogelijke gladheid bijvoorbeeld.
28-01-2026 17:45:45
Spotcatus
Senior lid
WMRindex: 96
OTindex: 118
Wnplts: Ede
Mijn lane-assist geeft wat tegendruk maar stuurt me niet op een andere rijbaan. Doet me denken aan Marco Borsato die zijn cruise control de schuld gaf nadat hij iemand doodreed.
28-01-2026 17:49:16
Sjaak
Moderator
WMRindex: 22.037
OTindex: 58.896
@Spotcatus
: Marco Borsato heeft misschien wel iets op zijn kerfstok, maar het was Marco Bakker die zijn cruise control de schuld gaf toen hij een wodkaatje teveel op had.
28-01-2026 18:49:05
allone
Oudgediende
WMRindex: 54.235
OTindex: 96.986
De oorzaak lijkt me duidelijk: ze halen in en gaan niet snel genoeg terug naar de rechter weghelft. Dramatisch is het wel. Maar lane-assist?
Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.
Meld je
nu
aan.
Login via:
WMRphp ver. 7.1
secs -
Smalle versie
-
terug naar boven