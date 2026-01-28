Een grote houten vergadertafel midden in de natuur: De Posbank is een voorbeeld van wat wél kan

RHEDEN - Op de Potjesberg op de Posbank in Nationaal Park Veluwezoom staat vanaf woensdag een "kunstige tafel", zoals Jeroen de Koe uit Ellecom, directeur Natuur van Natuurmonumenten, het noemt. Het is een grote houten tafel waarop bezoekers van de Posbank hun boodschap over natuur aan het nieuwe kabinet kunnen achterlaten. De boodschap van Natuurmonumenten zelf is: "De natuur heeft geen tijd meer, we moeten een beetje haast maken."Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bestaan er op landelijk niveau afspraken over het aan elkaar verbinden van natuurgebieden. Dat geeft dieren en planten namelijk meer beweegruimte en maakt de natuur zo minder kwetsbaar. Bedenker van dit Nationale Natuurnetwerk (NNN), is emeritus hoogleraar Paul Opdam uit Leuvenheim. Hij schuift woensdag aan bij de onthulling van de installatie op de Posbank. "Het idee achter het netwerk is nu actueler dan ooit. Door klimaatverandering verschuiven soorten en nemen weersextremen toe. Sterke ecologische verbindingen zijn juist nu onmisbaar."Landgoed VoorstondenNatuurmonumenten heeft zelf, onder meer in de driehoek Zutphen - Dieren- Apeldoorn, obstakels verwijderd en natuur de ruimte gegeven. De Koe: "Je kunt bijvoorbeeld op landgoed Voorstonden bij Brummen het effect heel goed zien. Er zijn meer soorten flora en fauna en er komt nieuwe natuur bij." Minder kwetsbare natuur is, zegt Natuurmonumenten, beter bestand tegen de effecten van te veel stikstof, verdroging en extreem weer."Investeren in natuur verdient zichzelf tot in het zesvoudige terug, hebben wetenschappers becijferd", aldus de directeur van Natuurmonumenten. "Het is daarom jammer dat het eerst heel goed ging met het NNN, maar de laatste tien jaar is er, mede door de politiek, vertraging opgetreden. Terwijl het realiseren van een aaneengesloten netwerk de ruggengraat is van een gezond en leefbaar land. Gelukkig kan het allemaal nog goedkomen, als we er allemaal de schouders onder zetten en een beetje haast maken."BoodschappenDe grote tafel op de Potjesberg is ontworpen door Pinopotato (kunstenaar Pauline Wiersema) en is gemaakt van eigen hout van Natuurmonumenten. "Het is een typische vergadertafel", aldus Natuurmonumenten. "Wie erlangs komt zal zeker even gaan kijken wat dat voorstelt. Op de tafel staan QR-codes, waarmee digitaal boodschappen te versturen zijn." De natuurorganisatie bundelt alle reacties en zal die over enkele maanden aanbieden aan de nieuwe minister van Natuur.De bedenkers van de Natuurtafel hebben zelf twee boodschappen. Ze willen dat het nieuwe kabinet 500 miljoen euro vrijmaakt om voor eind 2027 het natuurnetwerk in Nederland af te maken. Daarnaast moeten er afspraken komen om na 2027 per jaar minstens 5000 hectare nieuwe natuur in Nederland te realiseren. De Koe: "Kijk maar rond vanaf de Potjesberg, waar nu onze tafel staat. Die locatie is niet zomaar gekozen. Hier zie je tot in de wijde omgeving wat er mogelijk is als de natuur wordt versterkt. De Posbank is een goed voorbeeld van wat er toch wel kan, als je het maar samen aanpakt."