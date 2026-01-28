Tweede leven voor afgedankte windmolenwieken: 'Ook geschikt voor spoor en bruggen'
Een doorbraak in het verwerken van afgedankte wieken van windmolens. Na jaren onderzoek heeft hogeschool Windesheim oplossingen bedacht om de wieken een nieuw leven te geven waar we allemaal wat aan hebben. Die ideeën worden nu omgezet in producten.
Een windmolenwiek gaat 20 tot 25 jaar mee. "Daarna vervalt de garantie", legt Albert ten Busschen uit in het Composietenlab van Windesheim. Sommige windmolenbladen worden opgeknapt en krijgen ergens anders een tweede leven. Maar dat lukt niet met alle wieken.
De associate lector Kunststoftechnologie meldt trots dat de industrie de ideeën van Windesheim inmiddels heeft omarmd en dat er nieuwe commerciële producten worden gemaakt van afgedankte windmolenwieken. Denk aan balken waar je brugdelen mee kunt maken, stootbumpers voor in havens en noem maar op. "We zijn ook samen met NS en ProRail bezig met ontwikkelingen voor dwarsliggers, voor op het spoor. Dus ook grote balken eigenlijk."
Het heeft heel wat jaren onderzoek gekost om de industrie te laten aansluiten, maar het is gelukt. Eerst worden windmolenbladen in Rotterdam versnipperd tot een soort confetti
met heel veel verschillende vormen. "Dat composiet is heel hard materiaal", vertelt Ten Busschen. Daarom is het volgens hem ook zo lastig te recyclen. "Soms worden windmolenbladen in de woestijn onder het zand begraven."
Bij de afdeling Kunststoftechnologie kwamen onderzoekers dus tot andere ideeën. Ten Busschen: "Nog een voorbeeld: planken voor oeverbeschoeiing." In Zwolle ontdekten ze hoe je vermalen windmolenbladen weer kunt hergebruiken. De snippers gaan in mallen en worden met andere vezels en hars opnieuw versterkt en in de gewenste vorm gegoten.
Buiten in een sloot is een van de testlocaties waar het materiaal langdurig aan weer en wind wordt blootgesteld en in het water wordt gehangen. Zo zien de onderzoekers wat hun nieuw gegoten stuk composiet allemaal aankan.
Ten Busschen vertelt dat het onmogelijk is om de onderdelen in een windmolenblad, zoals de hars en verschillende vezels, er goed uit te krijgen. "Wij hebben gezegd, laat die composiet intact." Nu worden de bladen dus versnipperd en daarna hergebruikt als grondstof. "Bij CRC (Circular Recycling Company, red.) in Rotterdam maken ze er gecontroleerd vlokken van."
Volgens Ten Busschen is deze manier van recyclen een oplossing voor de rotorbladen. "Het wordt anders een groeiende stroom afval. We moeten er iets nuttigers mee doen dan storten of verbranden."
